Alpine, feliz de que varios equipos puedan perderse los últimos GP

Durante el Gran Premio de España 2022, Christian Horner, director de Red Bull, aseguró que más de la mitad de la parrilla podría perderse las últimas carreras de la temporada si la FIA no aumenta el límite presupuestario impuesto para el curso actual.

Debido a la inflación y al nuevo reglamento, que hace que cada desarrollo en el monoplaza marque la diferencia respecto a los rivales, algunos equipos se sitúan por encima de sus previsiones de gastos tan solo después de disputar las primeras seis carreras de la campaña.

Pese a la baja de Rusia, que no tendrá reemplazo, reduciendo el calendario de 23 a 22 carreras, la sensación de que varios equipos no conseguirán llegar a final de temporada es real. Pese a ello, en algunas escuderías, como Alpine, eso no sería un gran problema, más bien lo contrario.

Reflexionando sobre esto tras la carrera en el Circuit de Barcelona-Catalunya, Otmar Szafnauer explicó la razón por la que ellos están en contra de aumentar el límite presupuestario para la temporada 2022.

"No estamos a favor de eso. Nosotros establecimos los presupuestos hace un tiempo y anticipamos un poco de la inflación. Entonces, si miras hacia atrás, en diciembre, el RPI ya estaba en el 7%. Y la mayoría de los equipos hacen sus presupuestos entre noviembre y diciembre".

"Así que para nosotros, no fue una sorpresa, lo planeamos y todavía estamos por debajo del límite, a pesar de que no planeamos unos costes tan altos como los que estamos experimentando ahora. Si nosotros podemos hacerlo, los demás también pueden. Así que no estoy a favor de aumentarlo".

Cuando se le recordaron las palabras de Horner, que aseguró que hasta siete equipos se verían casi obligados a perderse las últimas cuatro carreras, el de Alpine contestó emocionado.

"¡Eso sería realmente positivo! Nos haría subir posiciones en el campeonato... ¿Deberíamos empezar a planear eso, o simplemente estaba siendo exagerado?".

Szafnauer cree que cualquier equipo de la actual parrilla puede controlar sus gastos de tal forma que no exceda el límite presupuestario, intentando dejar en evidencia a las grandes marcas que prefieren quejarse a la FIA para seguir derrochando dinero en lugar de comprometerse con un reglamento financiero que intenta igualar la competición entre los más fuertes y los más débiles.

"Sé cuál es nuestro presupuesto y conozco los presupuestos con los que he trabajo en el pasado y siempre hay una gran cantidad de dinero destinada al desarrollo durante un año, especialmente cuando las regulaciones son nuevas".

"Cuando los costes de transporte aumentan en 2,5 o 3,5 millones, pero tu presupuesto de desarrollo es de 20 millones, ¿no puedes hacer que tu presupuesto de desarrollo sea de 17 millones y quedarte por debajo del límite? Sí, puedes, pero eso limita tu desarrollo y estás en una carrera de desarrollo. Por lo tanto, es más fácil tener el dinero e ir a la FIA a presionar para que aumenten el límite y mantener tu presupuesto al mismo nivel", añadió el de Alpine, señalando a varios equipos.

Si la FIA termina accediendo a aumentar el tope de gastos, Szafnauer cree que podría llegar a ser una decisión muy peligrosa para la Fórmula 1, por todo lo que ello podría significar en un futuro.

"Digamos que la inflación se sitúa en el 7%. O el 10%, porque así las matemáticas son más fáciles para mí. El límite de presupuesto es de 135, si sumas ese 10%, lo subes por encima del 145. Y una vez que empiezas a hacer eso, al año siguiente, no añades otros 10, seguramente sumes 14 y medio, y así sucesivamente, entonces, antes de que te des cuenta, hemos vuelto a donde estábamos antes", concluyó el rumano-estadounidense.