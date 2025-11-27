Alpine nombra a Carmen Jordá directora de su programa en F1 Academy

El equipo Alpine de Fórmula 1 ha anunciado que renueva su colaboración con uno de sus patrocinadores, Qatar Airways (con los que llevan desde 2023) y que ambos unen a sus filas a la española Carmen Jordá "para defender el empoderamiento femenino en el automovilismo y la aviación".

Con esto, Carmen Jordá se convertirá en la directora de Alpine F1 Academy y Embajadora de Qatar Airways, por lo que liderará a presencia del equipo francés en la categoría 100% femenina F1 Academy desde 2026.

La alcoyana de 35 años compitió en la GP3 y fue piloto de desarrollo de Lotus y Renault en F1, marca con la que ahora se reencuentra en Alpine. A partir de este nuevo cargo, explica el comunicado, dirigirá las iniciativas de tutoría de pilotos femeninas en el programa de Alpine en la F1 Academy, y participará en experiencias con los aficionados y en programas de divulgación comunitaria.

"Es un honor para mí liderar las iniciativas de tutoría de pilotos femeninas dentro de la F1 Academy junto con Alpine", dijo Carmen Jordá, nueva directora de Alpine F1 Academy. "Estoy deseando trabajar con Qatar Airways y participar en eventos cercanos a los aficionados, así como en programas de divulgación comunitaria que pongan de relieve el compromiso de la aerolínea con el empoderamiento y la excelencia. Este es un momento especial para mí, ya que vuelvo a Enstone, donde comenzó mi andadura en la Fórmula 1 ".

Guy Martin, Director Global de Marketing de Alpine F1, comentó: "La inclusión de nuestra entrada en la F1 Academy y la bienvenida de Carmen a bordo refleja nuestra dedicación compartida a la empoderación". Por su parte, Luke Drake, Vicepresidente Senior de Patrocinio, Eventos y Exposiciones de Qatar Airways, declaró: "Estamos orgullosos de continuar nuestra asociación con el equipo BWT Alpine de Fórmula 1 y de apoyar el nombramiento de Carmen Jorda, que representa lo mejor de la aviación y el automovilismo, donde la habilidad y la innovación se unen para superar los límites. Esta colaboración refleja nuestro compromiso compartido de empoderar a las mujeres e inspirar a las generaciones futuras a buscar la excelencia en todos los campos".

