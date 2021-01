AlphaTauri pone por delante su 2020 al triunfo de Vettel en Monza 2008

Tras el cambio de imagen de Toro Rosso a AlphaTauri, el equipo consiguió su segunda victoria en sus 15 años cuando Pierre Gasly ganó por sorpresa el Gran Premio de Italia.

Ese fue el punto culminante de una temporada en la que Gasly, en particular, completó una serie de actuaciones impresionantes, mientras que su compañero Daniil Kvyat estuvo a punto de subir al podio en Imola.

El equipo terminó el año séptimo en el campeonato de constructores, con más puntos que nunca y a solo 24 de Ferrari.

La victoria de Gasly llevó a comparar la temporada con la de Toro Rosso en 2008, cuando el joven Vettel se convirtió en el ganador más joven en la historia de la F1 en Monza (foto principal).

Pero Tost, que también estuvo con Vettel en Toro Rosso antes de marcharse a Red Bull, considera que los logros de 2020 superaron a lo que el equipo hizo en 2008.

"En 2008, sí, fue una fantástica victoria con Sebastian en Monza, pero no tuvimos tantos buenos resultados como este año", dijo Tost a Motorsport.com. "No solo fue la victoria de Monza. Hubo otras muchas buenas carreras como el cuarto lugar en Imola, el quinto en Portimao. Fuimos sextos en Bahrein y en Alemania, séptimos en Austria, Gran Bretaña y Mugello. No hicimos solo una carrera emocionante. Tuvimos muchos resultados muy buenos, y esto lo pone muy por delante del 2008".

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01

Tost también alabó el rendimiento del equipo AlphaTauri en 2020, así como el propio paso de Gasly a lo largo de la temporada.

"En Faenza, el equipo de diseño, producción, trabajó muy bien y se están acoplando", comentó Tost. "Nos estamos fortaleciendo cada vez más en todos los aspectos, desde los procesos. Pero también desde el lado de la disciplina y las operaciones en pista funcionaron bien. La gente quiere más".

"Tenemos dos pilotos realmente buenos. Pierre mejoró mucho. Ha alcanzado un nivel muy alto, y por lo tanto, podríamos tener mucho éxito.

"El coche tengo que decir que funcionó desde el principio. Las mejoras aerodinámicas, afortunadamente, nos dieron una ventaja y nos hicieron avanzar. Todos estos puntos juntos dieron una buena y clara imagen de éxito".

En su primer año completo en AlphaTauri, Gasly sumó casi tres cuartas partes de los puntos del equipo y terminó décimo en el campeonato de pilotos. El francés se volvió más consistente, puntuando en todas las carreras que terminó excepto tres.

"Es justo reconocer que estoy rindiendo mejor, soy mejor piloto que antes", dijo Gasly a Motorsport.com. "Esto también era mi objetivo, ser más consistente. Obviamente, nunca es el escenario ideal, el equilibrio ideal, la carrera ideal, la estrategia, los neumáticos, lo que sea. Pero se trata de reaccionar mejor a todos estos factores y sacar un rendimiento más consistente a durante la temporada".

"Estoy muy contento, porque creo que hemos tenido muchos top 10, muchas Q3 también. En términos de trabajo, siento que me estoy entendiendo muy bien con el equipo. Hemos sido muy consistentes, rindiendo y maximizando el rendimiento del coche que tenemos. Esto fue un objetivo claro que nos propusimos esta temporada el equipo, yo y la gente a mi alrededor".