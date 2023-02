AlphaTauri quiere llevar "una gran pegatina de Ford" en su F1

Cargar el reproductor de audio

Una de las noticias en la época de las presentaciones de los equipos de la temporada 2023 de Fórmula 1 fue el acuerdo al que llegó Red Bull para asociarse con Ford. Los austriacos montaran las unidades de potencia que fabricarán en su sede de Milton Keynes, aunque contarán con el apoyo técnico y económico de los estadounidenses a partir de 2026, año en el que se introduzcan las nuevas reglas de motores en el Gran Circo.

Eso provoca que la escudería menor, AlphaTauri, también deba cambiar su contrato con Honda para montar los propulsores con el sello de Detroit, y sobre eso se le preguntó al jefe de los de Faenza en la primera jornada de pruebas invernales en Bahrein, la primera vez que echan a rodar después de conocer la noticia de su fin con Honda.

El director de los italianos, Franz Tost, es consciente de que dar el paso no fue sencillo, y aunque trabajarán con los japoneses, no fue una decisión propia: "Respecto a Honda debo decir que tenemos una muy buena relación con ellos. Honda es profesional, y espero que estén al 100% detrás de este proyecto, porque también es su nombre y su reputación, y trabajan con Red Bull, el mejor equipo actualmente en la parrilla".

"Creo que son conscientes de las grandes posibilidades que tienen de ganar otros campeonatos, ya sea el de pilotos o el de constructores, y por lo tanto, espero que realmente pongan todo su esfuerzo, conocimiento y comprensión técnica para proporcionar a Red Bull y a la Scuderia AlphaTauri buenas unidades de potencia", señaló el máximo responsable de la escudería propiedad de la compañía de las bebidas energéticas.

En el momento en el que se le preguntó por Ford y las posibilidades de llevar su nombre, dijo: "Espero que haya una gran pegatina con Ford, me gustaría. Es una empresa muy conocida, tiene una historia fantástica en la Fórmula 1 desde el pasado, y trabajar junto a algo tan global es siempre muy positivo, como lo fue con Honda".

"Para ser sincero, la Scuderia AlphaTauri no tiene un contrato con Ford, porque somos clientes de Red Bull Powertrain Technology", explicó Franz Tost. "No sé cómo lo llamaremos, Ford-Red Bull, no lo sé, pero somos un cliente, recibimos la unidad de potencia de Red Bull Powertrains, y todo esto está en manos de ellos".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!