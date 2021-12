Alonso: "Verstappen merece el mundial de pilotos, Mercedes, el de equipos"

El Gran Premio de Abu Dhabi será el último de la intensa temporada 2021 de Fórmula 1, un año en el que hemos visto el regreso de Fernando Alonso a la categoría con el renombrado equipo Alpine. Con los de Enstone, logró sus dos mundiales en las campañas de 2005 y 2006, aunque bajo el nombre de Renault.

En aquellas temporadas destronó al todopoderoso y siete veces campeón del mundo de F1, Michael Schumacher, algo que parecía casi imposible. En este 2021 hemos vivido una situación similar, con Max Verstappen, un aspirante al título, luchando contra un heptacampeón que ha dominado con puño de hierro durante varias temporadas, Lewis Hamilton.

El piloto asturiano dio su opinión sobre esta batalla en la rueda de prensa del jueves oficial de la FIA, y habló así: "Es fantástico ver eso, esta es la última carrera, y creo que todo dependerá del rendimiento del paquete del Mercedes, que ha sido un poco superior en estas citas, pero, en mi opinión, el pilotaje de Max está un escalón por encima".

Fernando Alonso continuó alabando a Verstappen: "Lo vimos en Yeda hasta que tocó el muro en la última curva, esa vuelta vino por Max, no por el Red Bull. Creo que Mercedes se merece más el título de constructores porque tienen un coche superior, pero, quizá, Verstappen, en general, ha estado por delante de todos".

Cuando se le preguntó por la polémica que ha acompañado a los dos últimos pilotos respecto a sus últimos duelos en pista, contestó: "Es difícil comentar desde fuera si ha sido una lucha limpia. El otro día leí que Max perdió 52 puntos este año por toques con otros coches, o algo así, es lo que hay".

"Cada uno de los pilotos lo afronta de una manera distinta, pero los veo bien en este momento. Ambos están pilotando de manera increíble, sin cometer errores y llevando el coche al límite en cada carrera, lo puedes ver, son primero y segundo en cada fin de semana porque están en otro nivel".

A pesar de las buenas palabras del de Alpine, deja claro que no se pone del lado de ninguno de los dos contendientes: "No es que esté apoyando a Max, pero creo que se lo merece, es mi opinión, y todo el mundo tiene una diferente".

Más allá del mundial, cuando se le preguntó por cómo valoraba su temporada de regreso, explicó: "He disfrutado cada vuelta, y estoy contento con mi mejor resultado desde 2014. Ha sido un buen regreso, y estoy más preparado para 2022".

"Hicimos algunos cambios en el monoplaza, sobre todo, en el volante, porque no sentir el tren delantero era lo que más me hacía perder, así que con eso, pude dar un salto hacia delante en confianza. ¡Pero, sí, ha sido una temporada fantástica en general para mí, y estoy muy feliz por volver a la F1!", expresó.

El español sufrió mucho en sus primeras carreras de vuelta: "Creo que al comienzo del año, las cosas no fueron fáciles. En mi caso, volvía a la F1 y no estaba listo al 100% para llevar el coche al límite, me llevó unas cuantas carreras, probablemente, hasta Bakú".

Ahora, tras 21 citas más de experiencia, Alonso afrontará el último de fin de semana del año, aunque reconoce que el ritmo en Arabia Saudí no fue bueno: "Creo que fue un misterio, obviamente, la bandera roja cambió nuestra carrera, cuando podríamos haber estado en una sexta o séptima posición real. Algunos pilotos, como Lando Norris o yo, paramos cuando el coche de seguridad estaba en pista y eso comprometió nuestro fin de semana".

"La clasificación tampoco fue buena, me sentía bien con el coche, pero bajamos de rendimiento cuando perdimos agarre en los neumáticos traseros. Intentaremos hacerlo mejor aquí", indicó.

Para Abu Dhabi, el bicampeón espera revertir la situación y asegurar el quinto puesto en el mundial de constructores: "Estoy muy confiado, como siempre. Como dije, sin la bandera roja, podríamos haber sido sextos o séptimos, incluso en una carrera en la que no fuimos muy competitivos, pero tuvimos muy poca suerte con la bandera roja".

"Creo que Abu Dhabi nos debería ir mejor, así que el objetivo es estar entre los 10 mejores el sábado para entrar en Q3, e intentar sumar el máximo de puntos que podamos el domingo. En una carrera normal, nuestro coche debería estar entre la octava y la décima posición".

Alonso finalizó con una pequeña declaración esperanzadora: "Si algo ocurre delante de nosotros, quizá podremos estar más arriba, pero así es como afrontaremos esta última carrera".