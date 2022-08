Alonso sabe dónde está el tiempo perdido con Ocon en clasificación

Cargar el reproductor de audio

En gran medida ayudados por los problemas de Max Verstappen, Sergio Pérez y Lewis Hamilton, los A522 de Ocon y Alonso terminaron quinto y sexto en la clasificación, separados por solo 0,060s.

El asturiano estuvo por delante del francés el viernes y también fue más rápido en la FP3 en mojado. Y también fue notablemente más rápido que el galo tanto en la Q1 como en la Q2, ronda en la que llegó a ser tercero.

Sin embargo, el piloto de 41 años acabó decepcionado después de perder frente a su compañero de equipo en la Q3, con ambos también quedando por detrás de Lando Norris, de McLaren, el rival más cercano de Alpine en el campeonato de constructores.

"Desgraciadamente ha sido así", dijo Alonso tras ser preguntado Motorsport.com sobre la diferencia con su compañero de equipo.

"He sido bastante más rápido durante todo el fin de semana. Mi coche ha funcionado muy bien este fin de semana, incluso en condiciones de mojado y eso, pero ahora en la clasificación, bueno, en la Q3, ellos han hecho un mejor trabajo".

"Un par de milisegundos hemos perdido también con Lando. Me he sentido más rápido que Lando durante todo el fin de semana, así que veremos mañana si podemos ganar varias posiciones".

"Fue una buena vuelta. Un poco complicada la segunda curva, pero los demás hicieron un mejor trabajo. Y ese par de milisegundos, creo que sabemos dónde están en nuestro coche. Así que intentaremos tenerlos para la próxima carrera", aseguró el asturiano.

En respuesta a una pregunta sobre si había sido difícil pasar de una FP3 en mojado a una clasificación en seco, el español dijo: "Fue más difícil para otros".

Alonso reconoció que el objetivo del equipo tiene que ser ganar a McLaren este domingo, y sobre todo a Norris.

"Sí, como he dicho antes, creo que he sido más rápido que él. Pero ellos son rápidos, también Daniel Ricciardo fue bastante competitivo ayer en tanda corta y larga, así que va a ser una lucha apretada mañana, pero no sólo mañana, sino el resto de la temporada".

"Pero sí, ambos equipos empezamos entre los nueve primeros. Así que tenemos que maximizar el resultado. Es muy difícil adelantar aquí, así que hay que intentar consolidar las posiciones en la salida, y luego intentar defendernos".

"Como he dicho, es difícil adelantar, y empiezo desde el lado equivocado de la parrilla. Así que sí, es un poco decepcionante ahora, pero estamos entre los seis primeros. Nunca deberías estar decepcionado con un top seis".

"También algunos coches de detrás son más rápidos que nosotros, como Verstappen, Pérez o Lewis por ejemplo. Así que va a ser una carrera interesante, porque hay varios coches fuera de posición".

Alonso admitió que no esperaba que George Russell y Mercedes consiguieran la pole en Hungría.

"Estoy sorprendido y también contento por él. Ha sido algo inesperado, si soy sincero, porque Ferrari parecía muy fuerte y Max también".

"Mercedes estaba sufriendo un poco, hasta pensábamos estar por delante de ellos. De hecho, estamos delante de Lewis. Así que para verle en la pole, tiene que haber hecho una gran vuelta".

¡Aquí podrás seguir en directo el GP de Hungría!: F1 en directo: la carrera del GP de Hungría de F1 2022