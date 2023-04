Alonso: "Corro y entreno pensando que el tercer Mundial de F1 es posible"

Cargar el reproductor de audio

El inicio de temporada 2023 de Fernando Alonso ha supuesto una dosis de ilusión desmedida para todos los aficionados del piloto ovetense. Tras varios años buscando un coche con el que poder competir de tú a tú contra los grandes equipos de la Fórmula 1, el bicampeón español ha encontrado este año el proyecto que buscaba: un Aston Martin que, si bien aún tiene margen de mejora, le ha permitido al asturiano alcanzar el sueño de volver al podio de manera regular, con 3 de 3 en las primeras carreras de esta campaña.

No es un secreto para nadie que el objetivo que aún tiene en mente Alonso es el de poder luchar de nuevo por el título mundial. Aunque el ovetense es consciente de que el equipo liderado por Lawrence Stroll aún tiene que asentarse, su principal motivación sigue siendo la tercera corona. Así lo ha confirmado recientemente en una entrevista concedida a la marca Bang & Olufsen en su canal de YouTube, y realizada por su ya ex pareja Andrea Schlager, tras anunciar su ruptura después del último Gran Premio de Australia.

Así, Alonso fue claro al ser preguntado por la periodista sobre su objetivo: "Conseguir el tercer Mundial es el objetivo, por supuesto. Pero creo que de momento tenemos que tener los pies en el suelo. El primer objetivo del equipo es tener una buena temporada. Aston Martin sufrió mucho en 2022, así que creo que tenemos que andar antes de correr, digámoslo así", dijo.

"Siempre creo que el tercer título es posible, es por lo que sigo pilotando. El reto es grande, sabes que tendrás que superar algunas dificultades y a los equipos que están dominando en la F1 ahora. Pero sí, corro y entreno cada día pensando que el tercer Mundial es posible", añadió después.

Sin embargo, el español volvió a incidir en los pasos necesarios hasta llegar a ello: "Este 2023 va sobre mejorar, conocer el coche mejor y empezar un nuevo proyecto desde el primer día. Con suerte conseguiremos más podios, lucharemos por victorias, pero creo que para pelear el campeonato antes tenemos que preparar al equipo un poco", comentó.

Fernando Alonso en el desfile de pilotos

Además, Alonso fue de nuevo preguntado por Schlager sobre cuándo llegará el momento de su retirada. "Me encantaría saber la respuesta a esa pregunta. Cuando empecé en la Fórmula 1, mi idea era estar 7 u 8 años. Después gané dos Mundiales y pensé que correría uno o dos años más y pararía, esa era mi idea. Y ahora me encuentro con la carrera deportiva más larga de la historia de este deporte. Todavía estoy fresco y motivado, y disfruto cada día. Me levanto por la mañana y estoy contento con lo que hago. Así que sí, me quedan algunos años aún y espero pelear por el título en el futuro”.

Por último, el asturiano eligió a personas o momentos que le han marcado en la Fórmula 1. En cuanto a principal rival escogió, como ya ha hecho previamente, a Michael Schumacher: "Es difícil escoger uno, porque todos han sido grandes rivales, y talentosos. Cuando llegué a la Fórmula 1 era Michael quien dominaba. Probablemente siempre elegiré esa batalla, porque pelear con él era muy especial".

En cuanto a grandes recuerdos de cada etapa, Alonso lo tuvo claro: "De Ferrari elegiría la primera carrera que gané [Bahréin 2010]. De Aston Martin el último fin de semana, con el podio conseguido. Y de Renault, elegiría los mundiales. Es muy fácil escoger los tres. Pero el momento más especial fue el título de 2005, claramente. Fue como un sueño hecho realidad, el objetivo de mi vida", finalizó.