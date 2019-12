Alonso: ¿La relación con mis compañeros? Una cosa es la reputación y otra los hechos"

Fernando Alonso acudió este viernes a la gala de entrega de premios de la FIA para recoger el título que le acredita como campeón del mundo de WEC esta temporada. Antes de la ceremonia, todos los pilotos galardonados concedieron una pequeña entrevista y atendieron a los medios allí presentes..

Cuando tocó el turno del español, lo hizo acompañado de los que han sido sus dos compañeros en Toyota, Sebastien Buemi y Kazuki Nakajima. Al asturiano le preguntaron cómo había llevado el hecho de tener que compartir coche con dos pilotos, recordándole que toda su carrera había estado solo al volante.

"La reputación siempre es una cosa y los hechos son otra", respondió Alonso, al cual no pareció sentarle muy bien la pregunta debido al mensaje que llevaba implícito sobre algunos comentarios que le han tildado de ser un compañero difícil.

"Ves a compañeros chocándose y cosas así, y lo ves cada año. Si miras mis imágenes con compañeros de equipo, ves los rebufos en Monza, en Spa (cuando compartía equipo en McLaren con Stoffel Vandoorne) y todas estas colaboraciones. Así que cuando hablamos de reputación, es mejor mirar los hechos", soltó.

Alonso no dudó en halagar a la pareja que le ha ayudado a conseguir el título del WEC, reconociendo que de los tres él era el que menos sabía y el que más fallaba.

"No ha sido un problema compartir equipo con estos dos tipos porque está claro que ellos tenían experiencia en resistencia. Me enseñaron mucho desde el primer día en los test. Ellos conocían el coche, los circuitos y cómo afrontar las carreras. El que cometía errores o hacía preguntas siempre era yo. No es que me alegrara al bajarme del coche, porque siempre quiero pilotar, pero cada vez que ellos se subían, tenía menos estrés porque sabía que hacían lo correcto. Teníamos mucha confianza entre nosotros", zanjó.