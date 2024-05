Un "problema desconocido" privó a Alonso el último intento en Q1

La jornada del sábado del Gran Premio de Emilia Romagna 2024 de Fórmula 1 fue muy complicada para el equipo Aston Martin, que vio cómo Fernando Alonso perdió el control de su monoplaza en la tercera sesión de entrenamientos libres y se fue directo contra el muro. Después de pasar varias horas reparando su monoplaza, los mecánicos lograron darle al asturiano un AMR24 listo para la acción, aunque no fue capaz de pasar el corte de la Q1 en el circuito de Imola.

En el momento en el que se bajó del coche, al ovetense se le preguntó sobre lo que pasó en sus intentos, y aseguró que tuvo que volver al garaje cuando se disponía a dar la última vuelta para salir de la zona de eliminados por un "problema desconocido", como dijo en los micrófonos de Sky Sports F1: "El equipo estuvo increíble hoy, fue muy bueno estar todos juntos mirando a la clasificación, y se las arreglaron para tener el coche listo, tengo que agradecérselo a todo el mundo."

"Desafortunadamente, es difícil saber [qué ha pasado], y me estuvieron haciendo pasar por el pitlane para darme más vueltas con un intento en la clasificación", comentó el ovetense antes de detallar esa Q1 en la que cayó eliminado. "Teníamos mucha gasolina en el inicio de la sesión, y después el coche se fue aligerando, y tuvimos que parar por un problema desconocido en el último intento. Es de esos días en los que no es el día, por chocar y caer eliminado en la Q1, no fue fácil".

Fernando Alonso no fue demasiado optimista de cara a lo que será el domingo, ya que cree que el trazado de Imola no deja demasiadas opciones para adelantar, y saliendo desde el fondo de la parrilla, sufrirá para pasar al resto: "No sé si sin parar habría sido suficiente para pasar, y me dijeron de parar por el problema, que sigue siendo desconocido, así que es lo que es. Será una carrera dolorosa, porque Imola es el segundo circuito más difícil para adelantar por detrás de Mónaco, incluso Singapur es más sencillo, así que va a ser duro".

