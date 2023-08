Alonso califica "de ensueño" la primera mitad de F1 2023 con Aston Martin

El equipo de Silverstone comenzó la temporada 2023 de Fórmula 1 como el sorprendente segundo mejor conjunto por detrás de Red Bull, concediendo la oportunidad a Fernando Alonso de sumar seis podios en los ocho primeros fines de semana. Sin embargo, a medida que sus rivales han ido introduciendo mejores en los últimos grandes premios, Aston Martin ha ido cayendo en la clasificación, con Mercedes y McLaren superando a los de verde.

A pesar de ello, cuando se le preguntó al asturiano cómo valoraba la campaña hasta el momento, respondió: "Ha sido una primera mitad de temporada de ensueño. Somos terceros en el campeonato de constructores por delante de Ferrari, somos terceros en el mundial de pilotos junto con Lewis [Hamilton], era imposible pensar así en Bahrein".

En declaraciones exclusivas a Motorsport.com antes de la pausa veraniega, el director de la escudería británica, Mike Krack, alabó la relación "abierta y transparente" entre ellos y el piloto. Cuando se anunció el fichaje del español por Aston Martin, se levantaron ampollas por la marcada diferencia en el rendimiento en pista en comparación con su anterior equipo, Alpine.

A la hora de valorar el éxito de su cambio en invierno, Fernando Alonso añadió: "Sabes, estaría bien tener una bola de cristal y saber el futuro antes de tomar la decisión de cambiar de equipo, pero sí, al final, estoy feliz donde estoy, y hay un proyecto aquí hacia el futuro, estoy muy orgulloso".

Mientras que todos creen que un piloto pierde su nivel con la edad, el ovetense tiene 42 años, y sigue desafiando a los que defienden esa teoría. Sin embargo, al ver el reciente regreso de Daniel Ricciardo a la Fórmula 1 con AlphaTauri, el bicampeón afirmó que la juventud no lo es todo en la categoría de ahora: "Ha sido [mi edad] el tema durante toda la campaña, pero no, creo que la gente ya ha visto que no es un gran cambio cuando tienes 41 años o cuando tienes 25".

"Está más en tu cabeza, en la motivación en cómo afrontas el fin de semana. Y sí, carreras como las de ahora, o las estrellas del momento, o incluso algunos ejemplos en otros equipos, apuestan más por la experiencia", explicó el español. "Como Daniel [Ricciardo] ahora en AlphaTauri y cosas así, así que no se trata de juventud, sino de ir rápido".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!