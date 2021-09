Alonso: "Espero dar un buen espectáculo en Zandvoort, será interesante"

Fernando Alonso y Alpine llegan a Zandvoort sin haber tenido tiempo para digerir el polémico GP de Bélgica, donde apenas se dieron dos vueltas detrás del Safety Car antes de que la carrera se diera por acabada y se repartieran la mitad de puntos.

Aunque el español se fue a cero (11º), Esteban Ocon, su compañero, pudo sumar tres puntos a la cuenta del equipo francés, que está ahora a 86 puntos del cuarto puesto de Ferrari y saca ocho a AlphaTauri.

"Bueno, fue decepcionante no correr el domingo, pero creo que habría sido demasiado peligroso por lo mojado que estaba. Creo que nos mostramos bastante fuertes en condiciones de seco, así que fue una pena que se pronosticara lluvia durante todo el fin de semana. Nos llevamos muchos datos del viernes y el sábado que nos pueden ayudar más adelante en la temporada, pero, al final, no fue el fin de semana que ninguno de nosotros quería. Esperemos que podamos ofrecer un buen espectáculo a los aficionados en Zandvoort", arranca Alonso en el previo del equipo de este miércoles.

El español correrá con un F1 en Países Bajos por primera vez en su trayectoria, ya que la cita holandesa lleva 36 años fuera del calendario. Sobre si le hace especial ilusión estrenar un nuevo circuito y país en su colección, deja claro que será un fin de semana "interesante".

"Zandvoort será interesante para todos, ya que muy pocos de nosotros hemos corrido antes en este circuito. Será un reto único y estoy seguro de que el ambiente será estupendo. No estamos seguros de cómo nos irá este fin de semana, pero correr en un circuito nuevo no es algo fuera de lo común en la F1, especialmente en estos últimos tiempos. Hemos mirado muchos datos de simulación y he vuelto a Enstone esta semana, así que me siento lo más preparado posible", reconoce.

"Tendré una mejor respuesta para esto después del viernes, pero diría que el peralte al final de la vuelta será divertido. No es como cualquier otra curva de la F1. Me preocupa que los adelantamientos sean difíciles en Zandvoort, pero ya veremos cuando hayamos rodado un poco. De todas formas, creo que la posición en la parrilla de salida será muy importante".

Precisamente, la F1 anunció este miércoles que no se activará el DRS en la curva peraltada, como estaba previsto y diseñado desde hace dos años, sino que el sistema de reducción de la resistencia del alerón trasero solo se podrá abrir en el inicio de la recta de meta.