Alonso, "menos preocupado" tras conocer el problema en la suspensión

El piloto español calificó de "inconducible" su AMR23 después de la carrera del Gran Premio de Singapur 2023 de Fórmula 1 en la que sufrió para encontrar el rendimiento a lo largo del domingo. Sin embargo, después de la prueba, su equipo se dio cuenta de hasta qué punto el rendimiento del ovetense se vio afectado por una cubierta de la suspensión delantera dañada, que se había soltado durante la segunda vuelta y que perturbó la aerodinámica general.

¿Qué le pasó a Fernando Alonso en Singapur?: ¿Se rompió realmente la suspensión del Aston Martin F1 de Alonso?

En declaraciones previas al Gran Premio de Japón, el dos veces campeón del mundo no dio detalles específicos sobre el tiempo por giro que le costó, pero dijo que eso explicaba por qué no pudo ir más rápido: "Definitivamente, no ayudaba, sabemos cuánto nos costó y nos afectó, y no lo compartiremos, pero fue significativo".

"Así que estoy un poco menos preocupado por el rendimiento en Singapur después de conocer el daño que tuvimos", dijo Fernando Alonso. "El ritmo no era el real de la carrera y, sin eso, tal vez podríamos haber seguido en el tren de los líderes y tener menos problemas con los Alpine y luego con Pérez. Después, todo habría cambiado, cuando no eres muy rápido, tienes muchos problemas".

Aunque la posibilidad para la causa del contratiempo en la suspensión del español fuera que pasó por encima de los restos del choque entre Yuki Tsunoda y Sergio Pérez, no quiso revelar que fue exactamente lo que pasó en su monoplaza en el circuito de Marina Bay: "Es algo privado".

A pesar de que el pasado fin de semana significó la primera vez en toda la temporada de Fórmula 1 fuera de los puntos para el asturiano, aseguró que estaba "extremadamente contento con el proyecto" de la escudería de Silverstone, aunque contó por qué todavía siguen por detrás de los líderes de la parrilla.

Los de verde pasaron de ser la segunda fuerza en la clasificación general a principios de año a ser los cuartos, bastante por detrás de Mercedes, y con Ferrari cada vez más lejos, y Fernando Alonso explicó que eso se debía en buena medida al desarrollo de su túnel de viento, uno que estará disponible en los próximos meses, aunque los resultados no se verán hasta más adelante.

