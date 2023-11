Alonso, elegido 'Figura Pública del Año' en TikTok: "Me hace muy feliz"

Desde que comenzó la temporada 2023 de Fórmula 1, el asturiano se ha convertido en todo un icono en las redes sociales gracias al juego que da, y como en los tiempos modernos hay que adaptarse, las cosas no solo se quedan en las plataformas que ya estaban asentadas. El auge de TikTok, sumado a la forma de comunicarse de Fernando Alonso desde que está en el equipo Aston Martin, ha hecho que la comunidad le haya elegido como la 'Figura Pública del Año'.

(El perfil de Fernando Alonso en TikTok)

Este es un reconocimiento que el ovetense ha cosechado gracias a los votos de sus seguidores, quienes le han visto celebrar podios cocinando, como ocurrió en el Gran Premio de Australia, sumarse a la ola de tendencias, como copiando un 'meme' del Imperio Romano, o saltando sobre el Safety Car sin motivo aparente, tan solo por diversión.

El español no pudo acudir a la gala en la que entregaron los galardones, pero se conectó a través de una grabación en la que aseguró: "Hola a todos, me gustaría estar ahí con vosotros, pero compromisos profesionales no me dejan estar ahí. Quiero agradecer a todo el mundo el premio de este año, de TikTok de 'Figura Pública', en una plataforma de entretenimiento, en la que nos lo pasamos bien, en donde pasamos mucho tiempo en el día".

"Me hace muy feliz, especialmente feliz recibir este premio, así que muchas gracias a todos y enhorabuena a todos los premiados. A seguir disfrutando, un abrazo", dijo el dos veces campeón del mundo de Fórmula 1 en el evento de premiación de la conocida plataforma social de contenidos audiovisuales.

En el momento en el que se enteró hace unas semanas de que podría ser el ganador de este reconocimiento, también tiró de humor y copió a su estilo otro 'meme'. En él aparecían una serie de chicas extrañadas cuando se les decía que un piloto del Gran Circo no podía ser nominado a 'Figura Pública del Año' en TikTok, y el asturiano se tomó una fotografía en el garaje encogido de hombros, imitando a Kevin James en 'El Rey del Barrio', un programa de televisión de principios de siglo.

