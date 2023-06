Alonso deja la puerta abierta a Le Mans... incluso sin salir de la F1

El Centenario de las 24 Horas de Le Mans ha sido un éxito rotundo en cuanto a repercusión, y tener 16 de los llamados hipercoche en parrilla dejó una edición histórica que dejó a todo el mundo con ganas de más. Allí presente, el piloto de Ferrari Leclerc admitió que quiere probar tarde o temprano, y en la previa de este GP de Canadá de F1, aún con la resaca de la carrera de 24 horas el pasado fin de semana, se volvió a hablar del tema.

Sin embargo, Charles Leclerc admitió la dificultad de estar en Fórmula 1 (se esperan 24 grandes premios el próximo año) y a su vez afrontar bien Le Mans. "Hay que hacer pruebas y demás, y es difícil encajarlo con la F1. Si el calendario me lo permite, ¿por qué no? Pero por el momento parece difícil", dijo el monegasco. "Nunca antes había visto a tanta gente en un circuito, allá donde iba había mucha gente apasionada, eso me sorprendió, es increíble".

Alguien que conoce bien lo que es Le Mans es Fernando Alonso. El asturiano corrió dos veces allí, en la llamada supertemporada 2018/2019, y en ambas carreras ganó con Toyota, proclamándose campeón del mundo del WEC. El español no es ajeno al gran momento de forma que vive el mundial de resistencia, y cuando le preguntaron si volvería, dijo: "Puedo volver, sí".

Pero el piloto de Aston Martin explicó que él no necesitaría dejar la Fórmula 1 para hacer Le Mans: "Puedes hacerlo a la vez. Yo disputé el campeonato del mundo de resistencia y el campeonato del mundo de Fórmula 1. Creo que ambos campeonatos, así que ¿por qué no se podría hacer solo una sola carrera?".

Ante la insistencia de si con un calendario cada vez más largo de F1 sigue siendo posible correr en Le Mans para los pilotos de F1, Alonso recordó: "Sí, yo lo hice en 2018, y el calendario ahí ya era muy largo".

El debate en la rueda de prensa del circuito Gilles Villeneuve continuó, y a los pilotos les preguntaron si creen que disputar otro tipo de carreras les hace mejor. Alonso dijo: "Sí, estoy de acuerdo. Ya sabes mi opinión: cuanto más corres, cuanto más conduces, mejor eres. En lugar de estar en un restaurante o en una playa, o en un evento o estreno o lo que sea, si estás detrás de un volante, eso será una ventaja para ti en un momento de tu carrera: en un momento en una curva o en el inicio de una carrera, o algo así. Siempre será algo que metas en tu disco duro".

A otros compañeros de parrilla de Alonso se les preguntó si irían a Le Mans. Oscar Piastri pidió margen. "Solo llevo siete carreras en F1, ¡dame tiempo! Parece una carrera emocionante, pero no por el momento", declaró el joven australiano.

"A mí me encantaría", admitió Alexander Albon. "No sé si después de la F1 o incluso durante, pero es increíble. Creo que la carrera fue muy buena. No sé si los otros pilotos la vieron, pero fue genial seguirlo. Y me gusta todo este nuevo estilo de LMP, hay muchos fabricantes. Yo no tenía el canal oficial, ¡así que solo pude seguir una retransmisión en directo poco fiable! La señal era intermitente, encendiéndose y apagándose todo el tiempo, así que en total, tal vez vi unas tres horas".

Por último, Valtteri Bottas siguió la línea de Leclerc: "¿Por qué no algún día? Como Charles, creo que es complicado con los compromisos que tenemos en la Fórmula 1. No son solo las carreras, es lo otro también. Entonces, en cuanto al tiempo, es complicado, por lo que diré que después de la F1 podría ser".

De hecho, el de Alfa Romeo se ve antes en la mítica carrera de Bathurst.