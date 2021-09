Alonso opina sobre el accidente Hamilton-Verstappen

El domingo del GP de Italia 2021 de Fórmula 1 estuvo, inevitablemente, condicionado por el accidente de Lewis Hamilton y Max Verstappen en la curva 1 durante la vuelta 26 (de las 53) de la 14ª carrera de la temporada.

La polémica entre los dos candidatos al título este año volvió a estallar después del fuerte impacto que ya protagonizaron en el GP de Gran Bretaña, en Silverstone, en julio.

En esta ocasión, y pese a las explicaciones de Verstappen tras bajarse del monoplaza, los comisarios determinaron que el holandés fue el culpable del toque y le impusieron un sanción para el próximo GP de Rusia (26 de septiembre).

A Fernando Alonso, que acabó octavo, aprovechándose del abandono de los dos monoplazas de delante, se le preguntó por el lance y el español cree que ambos hicieron lo que se suponía que harían.

"Bueno, están ahí, los dos campeones, y siempre están luchando al límite y hoy, para ser sincero, acabo de ver el incidente. Parece una posición desafortunada y la curva y el bordillo; el coche salta un poco, y luego se tocan neumático con neumático, y la goma hace volar un coche. Pero es baja velocidad, ya sabes, van a 30 o 40 km/h, no hay peligro, no hay nada", comenzó el bicampeón del mundo de F1.

"Así que no creo que hoy haya sido algo importante. En Silverstone probablemente sí, pero hoy solo ha sido un incidente de carrera. Creo que Lewis intentó abrirse en la curva 1 para obligar a Max a cortar la curva. Max no cortó la curva, se quedó en el exterior, pero entonces no era posible hacer la curva 2 por el interior".

"Creo que ambos... ambos hicieron lo que debían hacer. Ya sabes, y por desgracia, se tocan, porque... Vi la repetición de la salida también, y Giovinazzi y Leclerc, se tocaron, de la misma manera; Stroll y Pérez, se tocan de la misma manera en la curva 1 y 2. Pero no se tocaron rueda con rueda, neumático con neumático. Así que no ocurrió lo mismo. Pero es una maniobra muy típica [en] la curva 1, la curva 2, y han tenido la mala suerte [de] tocarse rueda con rueda".

Posteriormente, al español se le preguntó por si lo veía comparable con el accidente de Bélgica 2012 en el que se vio involucrado junto a Grosjean y Hamilton, respecto a cómo esta vez el Halo había evitado lesiones más graves.

"Creo que es muy diferente. Romain y Lewis iban descontrolados entonces. Se tocaron y jugaron a los bolos en la primera curva de Spa. Yo estaba allí, pero cualquiera podía estar allí. Así que hoy ha sido diferente", apuntó.

"Solo estaban compitiendo y, como dije, en la curva 1 y 2 hay al menos cuatro o cinco casos que son muy similares a lo que les pasó. Solo separados por milímetros si tocan el suelo, tocan el alerón delantero o tocan el neumático. Pero no es nada demasiado diferente lo que hicieron comparado con los cinco o seis incidentes que vimos en la salida".