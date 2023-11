Alonso se pone nota a una temporada "increíble" de F1 2023

Una vez acabada la temporada 2023 de Fórmula 1, los pilotos pueden sacar conclusiones, y Fernando Alonso es uno de los que no se guardó nada al calificar su año. El español consiguió terminar en la cuarta posición del mundial después de un fulgurante inicio que fue cayendo poco a poco junto con el rendimiento del AMR23.

Ocho podios y 206 puntos son el botín que se llevó el asturiano tras su estreno vestido de verde, y tras el Gran Premio de Abu Dhabi que cerró la campaña calificó la temporada de "increíble". Aunque las cosas se ponían feas para resistir ese cuarto lugar, pese a que por momento soñaba con ser subcampeón cuando estaba cerca de Sergio Pérez, lo logró por la mínima.

El resumen de la temporada 2023 de Fórmula 1 de Fernando Alonso: Fórmula 1 Temporada 2023 de Alonso en F1, análisis: la miel en los labios

¿Quieres comprarte una camiseta oficial de Fernando Alonso y Aston Martin al mejor precio? Echa un vistazo a esto, con envíos gratuitos a partir de 39 euros y plazo de devolución de 365 días. ¡Productos 100% oficiales!

Empatado con Charles Leclerc, pero por delante debido a sus mejores resultados en carrera, Fernando Alonso no se quedaba con una posición en concreto, sino con las sensaciones: "La temporada es increíble, independientemente de cómo hubiese sido la carrera [del Gran Premio de Abu Dhabi], ya lo dije el jueves, y no voy a cambiar de opinión, el cuarto puesto, quinto, sexto, séptimo, no cambia nada".

"En pilotos y en constructores nos faltó darle un poco más de batalla a McLaren, pero han ido mucho más rápido este fin de semana, merecen acabar cuartos y lo intentaremos el año que viene", reconoció el ovetense.

No obstante, el dos veces campeón del mundo aseguró que la temporada de 2023 era su mejor junto con una en la que se quedó a escasos puntos de ganar su tercer mundial: "La temporada es de 10, junto con el 2012 no recuerdo una temporada tan buena como esta a nivel personal, ocho podios, casi 300 puntos para el equipo".

"Es la mejor temporada de la historia de Aston Martin, o de otros nombres que tuvo antes de Aston Martin, como Racing Point o Force India, así que muy orgulloso", comentó a los micrófonos de DAZN F1. "Y hace doce meses atrás, cuando estaba aquí probando por primera vez el Aston Martin, quién me hubiese dicho que iba a estar aquí, en el top 5 del mundial".

Conoce las últimas noticias sobre Fernando Alonso en la Fórmula 1: Fórmula 1 Alonso: "Hamilton tiene mucha calidad y experiencia, pero yo más"

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!