Alonso "emocionado" con la llegada de Cowell a Aston en un "momento crítico"

Esta semana, antes del GP de Gran Bretaña de F1, Aston Martin anunció el fichaje de Andy Cowell, ex jefe de motores de Mercedes, como director general por un Martin Withmarsh que se retira. Este jueves, en su encuentro con los medios, le preguntaron por ello a Fernando Alonso, que acogió con grande expectativas ese fichaje.

Cuando le preguntaron por Cowell, Enrico Cardile (que llegará desde Ferrari) y Adrian Newey, el genio por el que suspira Lawrence Stroll, se limitó a solo hablar del primero: "Sólo puedo evaluar a Andy Cowell, obviamente [risas]. Porque todos los demás son sólo rumores. Pero sí, el único rumor que no salió en la prensa durante muchos meses fue Andy Cowell, y fue la única sorpresa para todos. Así que sí, muy feliz, obviamente".

"No le conozco personalmente, y sólo le respeto como rival en el pasado, pero estoy deseando conocer a Andy para charlar sobre su visión del equipo. Obviamente Lawrence tiene mucha confianza en él", comentó antes de referirse a su CEO actual que dará un paso atrás. "También Martin. Que por cierto, quiero dar las gracias, ya sabes, a la gran contribución de Martin Whitmarsh a Aston Martin. Cuando Martin llegó al equipo, era sólo la transición de su nombre anterior a Aston Martin y él hizo mucho por el equipo y para la organización. Así que sí, esperemos que antes de que Martin se vaya, podamos lograr algo para hacerle feliz".

Pero más allá de quien se va, Alonso volvió a hablar de quien llega, un fichaje que ha dejado un profundo eco en todo el paddock, aunque volvió a recordar que Aston Martin Racing no ocupa ahora mismo el lugar que debería: "Es emocionante. Quiero decir, Aston Martin es un proyecto muy emocionante, somos conscientes de nuestros resultados en los fines de semana que no son lo suficientemente buenos, tenemos que mejorar, tenemos que llegar a una posición primero para estar en el top 10 en cada carrera y estar en los puntos, y luego luchar por podios y por victorias como hicimos el año pasado. Aún no estamos en esa posición. Así que es un poco más difícil expresar lo motivados y entusiasmados que estamos todos en el equipo".

Campus de la nueva fábrica de Aston Martin F1

Alonso ve clave la gente que ya hay en la escudería, así como su nueva fábrica (cada vez más avanzada) a la hora de atraer nuevo talento: "Seguimos apelando al talento. Y como vemos con Andy y algunos de los grandes nombres que están vinculados al equipo, las nuevas instalaciones también son importantes. Yo cada vez que vengo al simulador es más grande, la construcción de la parte dos y tres está casi terminada, el túnel de viento a finales de año viene. Así que seguro que eso es muy atractivo para muchas personas en el paddock y para muchos grandes ingenieros. Y sí, espero que el equipo esté en buena forma. Sólo tenemos que cumplir en la pista el domingo, que es lo más difícil".

Por último, aunque Cowell llega como CEO, Alonso asegura que aportará un enorme valor en el lado del motor, de cara a la llegada de Honda en 2026 como fabricante de la unidad de potencia de Aston Martin. Cowell ya alcanzó la gloria con los motores Mercedes en la era híbrida y Alonso lo ve muy útil tanto para Honda como para su socio de combustibles, Aramco: "Yo diría que sí. Pero sólo una opinión desde el exterior. Con sus antecedentes y experiencia, es un momento crucial para el equipo unirse a Honda y tener nuestra propia caja de cambios, nuestro propio combustible con Aramco, y no compartir ni eso ni el motor Honda con otros equipos".

"Así que sí, sin duda, hay un par de grandes retos por delante para nuestro equipo y este tipo de personas y grandes ingenieros y diseñadores, ya sabes, nos ayudará con seguridad", concluyó.