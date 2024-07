Alonso habla por los pilotos que no pueden "hacer nada" por la FIA

La última cita del Gran Premio de Austria 2024 de Fórmula 1 tuvo mucha controversia, en buena medida por el accidente entre Max Verstappen y Lando Norris en la lucha por la victoria. Sin embargo, por detrás hubo más peleas, como la de Fernando Alonso intentando remontar desde la parte trasera del pelotón, quien tuvo otro incidente con Guanyu Zhou que le costó una sanción por el toque con el chino.

Tras revelar que no vio la repetición de lo sucedido entre el neerlandés y el británico porque estuvo renovando su pasaporte con la policía en Mónaco, y después de ver cómo Nico Hulkenberg casi causa una colisión en la carrera al sprint con el propio asturiano, habló sobre uno de los males de la categoría, que no es otro que la única posibilidad de adelantar con el DRS.

Al solo poder pasar con el alerón móvil, se elimina la posibilidad de hacer maniobras en las curvas, en donde si alguien comete un error, se le penaliza con puntos de la licencia, y una vez que se llegan a doce, hay una cita en la que te prohiben correr: "Creo que cuando se introdujeron los puntos de penalización, el objetivo era evitar a los pilotos peligrosos de continuar acumulando sanciones, solo para evitar maniobras peligrosas y poner en peligro a cualquiera en la pista.

"Y creo que ahora estamos tomando esos errores en carrera con pilotos peligrosos. Hice un error en la carrera en y toqué a Guanyu Zhou, merecí un castigo de diez segundos", comentó Fernando Alonso. "Creo que Nico [Hulkenberg] u otro piloto comete un falle en la carrera, o devuelves la posición, o tienes cinco segundos o diez segundos [de penalización], eso es un error, y siempre sucederá".

"Y sucedió en el pasado, lo que no entiendo es el peligro o al involucrado en esas maniobras, porque no hay peligro, estamos incentivando intentar y adelantar, pero si cometes un fallo de carrera, te penalizan con puntos en la licencia, así que a veces es mejor quedarte atrás", explicó el español en la previa del Gran Premio de Gran Bretaña.

Además, puso de ejemplo el accidente en el que estuvo involucrado en el Gran Premio de Bélgica 2012, donde Romain Grosjean se llevó por delante a varios monoplazas y se le prohibió competir en una carrera: "Grosjean tuvo el accidente en un Spa-Francorchamps con Lewis [Hamilton] y conmigo, y cosas así, quizá hubo prohibición de correr en Monza ese año, así que ahora creo que nunca tuvimos tantas reglas como ahora".

"No podemos adelantar en el pitlane, no podemos ir rápido en el pitlane, no podemos ir lentos, no podemos hacer básicamente nada, y los pilotos nos sentimos frustrados a veces, los equipos también, pero tenemos que encontrar una solución entre todos", dijo. "No podemos dejar a la FIA solos en esto, debemos proponer algo que sea mejor que la regla actual, y eso es algo que tenemos que hacer entre todos".

