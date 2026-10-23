Fórmula 1

Alonso, sobre la IndyCar: "Barcelona es crucial para el automovilismo en España"

Fernando Alonso celebró la llegada de la IndyCar a España y considera que Barcelona es imprescindible para el automovilismo de nuestro país.

Jose Carlos de Celis Ronald Vording

Editado: 23 oct 2026, 14:10

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Tal y como confirmó el lunes Motorsport.com, la IndyCar correrá el año que viene en Barcelona, en todo un hito para el país pero también para la categoría, que no visita desde hace casi dos décadas el viejo continente.

Por ello le preguntaron este jueves a Fernando Alonso en la previa del GP de Estados Unidos de F1, un día antes de que la IndyCar presentara precisamente en el Circuit de Barcelona-Catalunya la segunda y definitiva parte de su calendario 2027, confirmando la ronda en España.

"Creo que va a salir bien", dijo el piloto de Aston Martin cuando Motorsport.com le pidió opinión. Y analizó: "Obviamente, es un acontecimiento histórico para nuestro país y para Barcelona. Esa es la ventaja de tener un circuito permanente: que tienes la oportunidad de hacer test cualquier día del año, pero también de acoger carreras de vez en cuando".

Alonso defendió la continua disponibilidad de los circuitos permanentes, que no obligan a cortar tráfico o trastocar la vida diaria de una ciudad como le ocurre a los urbanos: "La semana pasada se celebró ahí la carrera del WEC, y ahora en Indianápolis se celebra MotoGP. Por eso, cuando comparamos los circuitos urbanos con los circuitos convencionales normales, esa es la mayor ventaja".

"Por eso Barcelona es crucial para el automovilismo en España. No podemos sobrevivir sin Barcelona. Para las categorías inferiores, para la gente que va a probar sus coches por primera vez... el FRECA, la Fórmula 3, Moto3. Tienes que disponer de un circuito al que puedas acudir. En ese sentido, la IndyCar es otro ejemplo de lo afortunados que somos".

Alonso habla con doble autoridad, porque él disputó la Indy500 del campeonato norteamericano y porque es embajador del Circuit de Barcelona, donde de hecho el pasado septiembre disfrutó del que definió como su 'mejor día del año'.

Recuerda:

También ante pregunta de Motorsport.com, sin embargo, Alonso explicó por qué la IndyCar no debe ir mucho más allá a la hora de expandirse: "La IndyCar está muy centrada en el mercado estadounidense. Es uno de los aspectos más penalizantes de la F1 para los pilotos y para los equipos, que los costes se disparan cuando viajas por todo el mundo. Así que tiene algunas ventajas y algunos inconvenientes. Creo que deben mantenerla de alguna forma en EE. UU y celebrar una o dos carreras. Pero no creo que sigan expandiéndose a otros lugares".

Durante mucho tiempo se habló de la posibilidad de ir a México, pero finalmente eso no salió adelante y la primera vez que el campeonato salga de Estados Unidos desde 2013 será en nuestro país.

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