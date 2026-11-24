Fórmula 1 GP de Las Vegas

Alonso señala la incoherencia del final del calendario de F1

Fernando Alonso cuestiona, con datos en la mano, lo ilógico que puede ser el calendario en su parte final de la temporada.

Jose Carlos de Celis

Publicado: 24 nov 2026, 17:16

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

La Fórmula 1 disputó en Las Vegas la primera parada de su triplete final, con el que concluirá la temporada 2026. Y ahora, sin pausa, el campeonato viaja a Oriente Medio para el GP de Qatar antes del GP de Abu Dhabi que echará el telón a este curso.

Ese triplete final llega tras una semana sin carrera, que vino justo después de otro triplete, lo que deja un final de temporada con seis carreras en apenas siete semanas. Sin embargo, no es eso lo que más llama la atención, sino las localizaciones.

Cuando a Fernando Alonso le preguntaron el viernes local (sábado de España) cuánto le gustaba correr en Las Vegas, fue claro y conciso, aunque su respuesta negativa no era por el evento en sí (que quizás también), sino por su lugar en el calendario. "No mucho, siendo sincero", contestó el bicampeón del mundo de F1.

"Está bastante lejos de Europa y es una carrera larga. Estuvimos en Austin y México hace dos semanas, a dos horas de distancia. Luego fuimos a Brasil y después fuimos a Europa. Volvemos aquí durante 72 horas y regresamos a Europa porque corremos en Qatar, así que no tiene sentido tener la carrera en este fin de semana".

Como bien señala Alonso, era la segunda visita de la Fórmula 1 a Estados Unidos en menos de un mes, y después de hacer consecutivas Austin y México (con poco más de dos horas de viaje en avión) y Brasil, también en el continente americano, se regresa a Europa para una semana de descanso y vuelta a América, antes de volver a Europa para ir a Oriente Medio.

Sobre la carrera en sí, donde tuvo que abandonar a falta de dos vueltas ocupando junto a su compañero y al Cadillac de Valtteri Bottas las últimas posiciones, resumió: "Nos faltó rendimiento en recta, tal como había ocurrido durante todo el fin de semana. Intentaba seguir al grupo de coches que tenía delante, pero, debido a la falta de potencia, me resultaba imposible avanzar y muy difícil defenderme".

"Recuperábamos tiempo en las curvas, pero luego perdíamos más de dos segundos por vuelta en las rectas con esta unidad de potencia. Finalmente, retiré el coche poco antes del final porque parecía que teníamos un problema con la unidad de potencia. Ahora nos dirigimos a Qatar y Abu Dabi, donde intentaremos hacerlo lo mejor posible en las dos últimas citas".

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