Alonso explica la mejora de Aston Martin F1 en las clasificaciones

El equipo Aston Martin fue la sorpresa de la pasada campaña, con un buen rendimiento durante las primeras carreras del año al sumar varios podios. Sin embargo, el inicio de la temporada 2024 de Fórmula 1 parece ser totalmente diferente, con mucha más velocidad durante las sesiones de clasificación en lugar de en las tandas largas, donde de verdad se reparten los puntos y los premios que cada escudería quiere.

En las dos primeras clasificaciones del año, Fernando Alonso fue capaz de colocarse en la sexta y cuarta posición respectivamente, mientras que en las carreras tan solo pudo ser noveno y quinto. Sobre ello se le preguntó al ovetense, que en lugar de celebrar podios en los grandes premios de Bahrein y Arabia Saudí, se tuvo que conformar con entrar en la zona de puntos, sin poder pelear contra sus rivales.

En el instante en el que se le cuestionó sobre si dentro de Silverstone tienen alguna idea de lo que sucede, respondió: "Hay algunos factores que creo que seguimos analizando y aprendiendo. El coche tiene una filosofía ligeramente diferente en cuanto a la aerodinámica y el desarrollo que queremos dar al sistema, quizá el efecto del DRS el año pasado fue bastante bajo".

"Eso supuso una penalización en la clasificación, y el coche fue muy fuerte en la carrera, pero la línea de base era bastante sólida. Quizá no maximizamos las calificaciones porque el DRS era malo, pero no creo que este año tengamos un DRS excelente", aseguró el ovetense. "Sin embargo, no tenemos un DRS tan malo como el año pasado, así que puede que nuestro rendimiento en clasificación se haya beneficiado de este aspecto"

Además de esa mejora con el alerón móvil en las rectas, el dos veces campeón del mundo cree que hay más cosas que provocan que el comportamiento del AMR24 sea así: "La forma en que tratamos los neumáticos, la forma en que las suspensiones están diseñadas, parece que podemos poner la temperatura [en la ventana de funcionamiento] en una vuelta con bastante facilidad. Y tal vez no somos demasiado suaves los domingos".

"Eso es algo que tenemos que arreglar lo antes posible", reconoció Fernando Alonso. "Creo que dimos un paso adelante en Yeda, estábamos a un minuto del líder en Bahrein, a 34 segundos en Arabia Saudí, así que redujimos básicamente a la mitad de la distancia en esa carrera, y queremos seguir en esa dirección".

Al español también se le planteó si ese cambio en el rendimiento se podía deber a las características concretas de cada circuito, y señaló: "Podría ser. Creo que en Yeda fue donde menos se degradaron los neumáticos en 2023, y lo ha vuelto a ser este año, pero pienso que dimos un paso adelante en Arabia Saudí en términos de ritmo del coche, cambiando un poco el sábado y el domingo, y queremos explorar más en esa dirección".

