Alonso: "En la F1 cuenta el cronómetro, no la edad"

El piloto español ha demostrado en los últimos tres años ser capaz de ir rápido en disciplinas tan diferentes de la Fórmula 1 y entre sí como la resistencia (con dos victorias en Le Mans y un campeonato del mundo), los raids (acabando 13º en el Dakar) o la Indy 500 (donde llegó a liderar en 2017).

Ante su nueva aventura en la F1 con Renault, que comenzará en 2021 junto a Esteban Ocon, Alonso deja claro que se encuentra en el mejor estado de forma y que los 39 años que cumplirá el próximo 29 de julio no son un lastre, en absoluto.

"He visto la F1 durante muchos años y el cronómetro es lo único que cuenta, no la edad. Nunca he visto una clasificación de una carrera basada en el pasaporte. Espero que podamos seguir siendo igual de rápidos", aseguró en la rueda de prensa del miércoles, en la que estuvo presente Motorsport.com.

"En 2018 cuando decidí tomar aire y dejar la F1 aparcada, fue una decisión super acertada y la verdad es que este año y medio me ha permitido coger aire, hacer un reset completo. Ha sido muy productivo en cuanto a resultados, ganando carreras que siempre había soñado y al mismo tiempo me ha permitido llegar con más fuerzas que nunca".

"El año pasado fue una temporada realmente intensa para mí; este año quizás es más parecida para todo el mundo, porque todo se ha parado durante varios meses. En 2019, entre las carreras de resistencia del IMSA, el WEC, la preparación del Dakar, estuve detrás de un volante casi cada semana".

Alonso, que no dejó de entrenar durante la cuarentena gracias a una cinta de correr que tiene en su casa y a diferentes aparatos para trabajar la musculación, asegura que está más en forma que nunca antes.

"Ahora me siento listo y al 100% en cuanto a pilotaje, también físicamente. He tenido que prepararme, hacer una preparación física muy específica. Creo que la inicié en febrero. De hecho, hicimos unos test hace dos semanas y logré los mejores resultados de mi carrera deportiva. Estoy extremadamente motivado, feliz y más fuerte que nunca".

"Me siento un privilegiado de poder tener la oportunidad de elegir cuándo me voy y cuándo vuelvo, mientras otros siguen luchando por llegar a la F1.

La Triple Corona, el objetivo de Alonso en 2020

El piloto asturiano sigue concentrado en lograr la ansiada Triple Corona, algo que solo Graham Hill ha logrado en la historia del automovilismo. Después de sus dos victorias en Le Mans, solo le hace falta ganar las 500 millas de Indianápolis.

El próximo 23 de agosto, se pondrá al volante del Arrow McLaren SP para saltar la cita estadounidense por tercera vez.

“Este año es la prioridad número 1, porque solo tengo esa carrera. Estoy 100% comprometido con ello. Me encantaría lograrlo algún día, pero obviamente es una carrera muy especial y lo será mucho más este año, por la falta de preparación", reconoce.

"Normalmente sueles llegar con dos test y unos dos días de simulador, pero este año no habrá nada de eso. Estoy teniendo problemas incluso para viajar a EE UU en agosto. Estará apretado y será una moneda al aire este año más que nunca, pero estoy contento de ir allí y sentir la velocidad".

"Creo que hasta septiembre no empezaremos el trabajo serio con Renault debido a todo esto. Pero intentaré dividir estas prioridades y tengo en mente el objetivo final, que es 2021".

