Alonso, descontento porque hasta "Haas iba muchísimo más rápido"

Fernando Alonso no tenía muchas esperanzas antes de la clasificación del GP de Estados Unidos, pero sorprendió a todos, incluso a sí mismo, al colarse en la Q3 y marcar el octavo mejor tiempo de toda la sesión, a poco menos de un segundo de la pole position de Lando Norris.

Sin embargo, hablando ante los medios nada más bajar de su Aston Martin, aseguró que el octavo puesto era una recompensa mayor respecto a los merecimientos del equipo, por lo que había bastante trabajo por hacer todavía.

"Al final, el octavo puesto es quizás mejor de lo que esperábamos, pero ha sido un fin de semana muy complicado para nosotros. Hemos hecho bastantes cambios después de la FP1, hemos hecho otros cambios grandísimos en el coche después de la carrera, así que seguimos experimentando".

"Tampoco es que el coche ahora fuese totalmente bien, estaba contento con él, pero es uno de los retos que tienes cuando vienes con piezas nuevas a un fin de semana al sprint y yo creo que ojalá para México con unas sesiones de libres normales podamos encontrar un poco más la ventana de funcionamiento del nuevo paquete".

En cuanto a si podrá repetir la proeza en la carrera de mañana, Alonso se mostró poco optimista.

"Es un fin de semana complicado y mañana la carrera también [lo será], yo creo que Haas esta mañana iba muchísimo más rápido que nosotros, es un poco sorprendente que este noveno [Kevin] Magnussen y el 12 creo Nico [Hulkenberg], así que mañana sumar puntos va a ser duro", dijo.

Cuando se le preguntó si el hecho de haber traído a un fin de semana al sprint un gran paquete de actualizaciones podría estar afectando al equipo, el asturiano recordó que no eran los únicos.

"Ocho equipos creo que han traído actualizaciones, así que estamos todos en el mismo saco. Así que es trabajo nuestro adaptarnos mejor o más rápido. Y bueno, la sprint, ya que no puedes estar entre los ocho primeros, me la he tomado un poco más para probar los neumáticos y ver la degradación, pero tampoco tenía mucho más ritmo, así que mañana en teoría la carrera será más complicada aún", concluyó el piloto español de Aston Martin.

