Alonso, brillante 3º en seco, pensó si abortar su vuelta en clasificación

Fernando Alonso, tras clasificarse tercero en la clasificación sprint del viernes sobre mojado, logró también ser tercero en la carrera principal de este sábado en seco, y saldrá en segunda fila de parrilla en el GP de China 2024 de F1.

"La verdad es que un sábado increíble otra vez", resumió Alonso en sus declaraciones tras la clasificación en DAZN F1. "Ayer hicimos P3 en condiciones de lluvia, y hoy P3 pero en condiciones de seco, en una clasificación totalmente normal, así que eso me pone contento".

"Me alegro por el equipo también, que no hemos empezado quizás tan fuertes como el año pasado, pero esto demuestra que no nos estamos dando por vencidos, cada carrera intentamos mejorar un poquito más", dijo sobre Aston Martin.

En su vuelta definitiva, la que le puso segundo antes de que Sergio Pérez le bajara al tercer escalón, admitió que después de un mal primer sector pensó en abortar: "En el primer sector tuve un susto en la curva 1 y 2 y casi pierdo el coche. Y entonces dije, 'vale, sigo o aborto la vuelta', porque perdí como dos décimas en dos curvas. Pero sí, no nos rendimos. Seguimos apretando durante toda la vuelta y marcamos un buen tiempo".

El #14 celebró las reglas de los fines de semana al sprint, que permiten retocar el coche tras la carrera sprint y de cara a la clasificación principal y la carrera: "Creo que el coche ha mejorado desde esta mañana. Hemos hecho algunos cambios en la puesta a punto. A ver si mañana podemos traducirlo en buenos puntos".

Ahondando más en eso, continuó: "Bueno, creo que es lo mismo para todos. No puedes cambiar el coche por completo porque estás en el ritmo del fin de semana. Pero puedes hacer algunos pequeños cambios en la puesta a punto. Algunos de ellos son sólo por problemas de equilibrio, pero otros son sólo suposiciones que haces de cara a la carrera del domingo y tiras la moneda al aire. Hasta mañana por la tarde no sabremos la respuesta, pero estamos muy contentos y orgullosos del equipo. No nos rendimos. Aún no estamos en la posición que queremos, pero seguimos apretando".

De cara al domingo, y después de haber tenido que defender posición (hasta tocarse con Sainz a falta de tres vueltas para el final) en la carrera sprint, Alonso admite que tendrá que seguir a la defensiva: "Sigue la tónica de este año, nos clasificamos muy bien y luego en carrera no tenemos el ritmo de los de delante. Lo vimos en la sprint, que hacíamos tapón, teníamos detrás un tren de coches. Y ahora volvemos a clasificar delante de ellos, así que supongo que otra vez mañana será una carrera a la defensiva, donde tarde o temprano nos adelantarán, pero bueno, no vamos a pedir perdón por clasificar bien".

Después de que Pedro de la Rosa revelara que la simulación decía que Alonso se clasificaría 7º u 8º, explicó cómo de inexacta es esa herramienta: "La verdad es que el simulador es un poco la teoría, y luego este es un deporte tremendamente dinámico donde cambia todo a cada segundo: cambia el viento, cambia dos grados la temperatura de la pista, cambia la preparación de los neumáticos en la vuelta de salida... Hay tantas variantes que el simulador no puede calcular, que hay que estar un poco a lo que se pueda hacer".

"Contento con hoy, mañana la carrera será otra historia, pero ya pensaré mañana en la carrera, voy a disfrutar con lo de hoy".

Por último, tuvo palabras para los siempre apasionados aficionados que llenan las gradas del Circuito Internacional de Shanghai: "Esto es increíble. Bueno, sinceramente, una de las mejores carreras del año, gracias a los aficionados, son muy entusiastas con el deporte en general y apoyan mucho a cada piloto de cada equipo. Así que gracias".