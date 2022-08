Alonso y la defensa de Ocon: "He tenido que levantar en tres curvas"

Cargar el reproductor de audio

Alonso se clasificó el sábado en Hungría detrás de su compañero Ocon, y en la salida trató de robarle la sexta plaza al francés. Sin embargo, se vio arrinconado por el otro Alpine en la recta principal a los pocos metros de arrancar, y eso hizo que perdiera posición con Lewis Hamilton (que se fue por fuera de la pista en la curva 1) y Sergio Pérez, al que pudo pasar poco después.

"Nunca, nunca en mi vida he visto una defensa como la de Esteban hoy!", gritaba por radio sobre la maniobra de la salida, enfadado.

Finalmente y pese a que la estrategia de montar neumáticos duros parecía arruinar sus opciones de puntos, Fernando Alonso logró aprovechar los fallos de los rivales y alcanzó un buen ritmo con los Pirelli blancos para ser octavo.

Pero antes, cuando también paró en boxes su compañero Ocon, mantuvieron otro duelo del que se aprovechó Daniel Ricciardo para pasar a ambos. Al final, los dos Alpine terminarían por delante del australiano, que perdió fuelle.

"Cada punto cuesta este año", declaró Alonso a los micrófonos de DAZN F1. "Otra vez una carrera en la que salíamos en buena posición nos ha costado sumar puntos y bueno, fui octavo, bien, después de mucha lucha. Sabíamos que iba a ser complicado ir a una parada y al límite, y así ha sido".

Alonso lamentó esas precipitaciones que se acercaron mucho al circuito en la última vuelta, y que dejó un momento de tensión: "La lluvia del final trajo bastante estrés cuando no lo necesitábamos, pero estoy contento", dijo.

Cuando le preguntaron por las maniobras de Esteban Ocon en la salida, no quiso hacer sangre, aunque sí señaló hasta tres momentos en los que tuvo que evitar la colisión. Al final, agradeció que el #31 accediera a dejarle la posición:

"La verdad es que he tenido que levantar tanto en la curva 1 como en la 2 y luego en la 5 sobre todo, que iba por fuera de él, y fue bastante agresivo en esa primera vuelta. Pero bueno, levanté y así no nos tocamos y al final me dejó pasar y acabamos octavo y noveno", detalló.

"No hubiese cambiado mucho para el equipo, lo importante es estar cerca de McLaren y hoy hemos sumado los mismos puntos que ellos en una carrera complicada, así que al final creo que es positivo el resultado".

Ahora, la F1 afronta un parón veraniego de tres semanas sin carreras, y Alonso tuvo un buen gesto al recordar a los integrantes de las escuderías que hacen que el 'Gran Circo' funcione: "Llevamos un julio intenso, con cuatro carreras en cinco fines de semana así que a descansar un poco, y el equipo también, los mecánicos...".

"Nosotros al final venimos de jueves a domingo pero la gente que desmonta y monta el garaje de una semana a otra la verdad es que se merece un poco de descanso", concluyó.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!