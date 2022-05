Alonso, de último a los puntos: "Carrerón, casi como una victoria"

Cargar el reproductor de audio

Tras una mala clasificación al encontrarse con tráfico en su intento definitivo, Alpine y Alonso decidieron cambiar motor en la noche del sábado para añadir otra unidad de potencia de cara al resto de la temporada, lo que le hizo caer del 17º al 20º puesto.

Ahí, desde la última posición, comenzó a ganar posiciones. En la salida, Alonso subió tres lugares con Guanyu Zhou, Alex Albon y Nicholas Latifi, y ascendió dos más cuando Lewis Hamilton y Kevin Magnussen se tocaron, para ser 15º. Luego aprovechó el error de Lance Stroll para ser 14º, e hizo una valiente maniobra para robar a Sebastian Vettel la 13ª plaza.

Tras las paradas y con buen ritmo, se coló en el top 10, y pese a una parada en boxes final de casi seis segundos (5,9s), consiguió terminar noveno.

El de Alpine admitió que el cambio de la unidad de potencia era como tirar el fin de semana del GP de España, lo cual hace que el resultado final sepa mejor. "Estoy muy feliz, obviamente", comentó. "Acabar en los puntos esta temporada es el objetivo cada carrera, y tras una mala clasificación el sábado, la decisión de cambiar el motor durante la noche en cierto modo era sacrificar este fin de semana, porque aquí saliendo tan atrás es muy difícil sumar puntos"

"Así que ser noveno es casi como una victoria, y espero que podamos empezar aquí una racha de quizá cinco, ocho o diez carreras consecutivas en los puntos, que es lo que necesitamos".

En DAZN F1 definió su actuación como un 'carrerón', y se mostró muy satisfecho: "Salir último y acabar en los puntos, no se puede pedir más, ha sido un carrerón por nuestra parte, de gestión de neumáticos, estrategia, de todo... el último pitstop fue un poco demasiado largo, pero no creo que hubiera cambiado ninguna posición, así que muy contento".

Después de varias carreras con mala suerte donde se iba vacío pese a rodar en el top 10, finalmente los puntos llegaron en una cita en la que arrancaba último: "He salido quinto o sexto este año en alguna carreras y luego no he podido puntuar porque siempre pasaba algo, y aquí saliendo último, cambiando el motor y entre comillas sacrificando un poco el fin de semana porque sabía que era difícil puntuar, hemos puntuado, así que el mundo al revés".

Sin embargo, y pese a la buena sensación de la remontada, Fernando Alonso advierte de que hay trabajo por hacer: "Estuvo bien, pero aún necesitamos mejorar los domingos, creo que seguimos siendo más rápidos los sábados que los domingos, así que todavía tenemos que mejorar en eso".

"Saliendo desde ahí solo podía ir a mejor. Disfruté, claro, pero creo que acabamos un fin de semana más pensando que podríamos estar dos o tres posiciones por delante. No logramos que la clasificación sea buena, la salida sea buena, la estrategia sea buena... siempre hay algo que... arggg, se te mete en la cabeza. Así que esperemos poder completar un fin de semana bien".

Tras las restricciones de la pandemia, el Circuit de Barcelona-Catalunya se vistió de gala para el fin de semana del GP de España.

"Fue mágico, especial, correr delante de mis aficionados", dijo el bicampeón. "Incluso aunque fue mal el sábado y al cambiar el motor salí último, lo cual en cierto modo duele, porque es tu gran premio como local y en el fondo sabes que estás asumiendo sacrificar este fin de semana. Así que estar en los puntos fue muy bueno".

"La verdad es que estamos mucho en Barcelona, entrenamos mucho aquí con las gradas vacías, y de repente, cuando en mayo se llena el circuito, parece otro, cuando lo llenas de color, de pasión, y ha sido emocionante correr delante de ellos".

Además, Alonso reveló que recibió dos avisos y se quedó a uno más de posible sanción por saltarse los límites de pista. "Gestioné bien la carrera, el ritmo, los neumáticos... me dieron dos warning por irme largo en la curva 12 así que no tuve margen de cometer más errores porque me habrían penalizado, así que tuve que tener cuidado".

Por último, cuando le dijeron que en el GP de Mónaco del siguiente domingo puede empezar una buena racha, comentó: "A ver... creo que ha sido otro fin de semana un poco raro, que no hemos sacado todo el potencial. Igual ser sexto o séptimo hubiera sido posible, donde estaba Valtteri [Bottas] u Ocon, así que nos falta mejorar y a ver si puede ser a partir de Mónaco".