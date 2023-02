Alonso pasó cuatro horas en el simulador antes de ver el AMR23

Cargar el reproductor de audio

Fernando Alonso ha sido como un soplo de aire fresco para Aston Martin de cara a la temporada 2023 de la Fórmula 1. El piloto español fue anunciado como sustituto de Sebastian Vettel tras la confirmación de la retirada del tetracampeón alemán y desde entonces ha sido como un gran subidón de moral para los británicos.

El pasado lunes 13 de febrero, el nuevo monoplaza del asturiano para el próximo curso fue revelado por primera vez a través de un evento online en el que el propio Alonso se mostró realmente confiado en las posibilidades de Aston Martin de cara al futuro.

El español no ocultó que quiere volver a ganar, pero es consciente de que no depende sólo de él. Y en Aston Martin también saben que Alonso puede llegar a ser muy duro si no consiguen cumplir con sus objetivos. Sin embargo, según Mike Krack, el director de la escudería, eso es precisamente lo que más aprecian de él, ya que conlleva motivación al resto de empleados.

"Fue muy sincero desde el principio, transparente, experimentado y rápido", dijo Krack tras la primera impresión de su nuevo piloto en las pruebas de postemporada de Abu Dhabi.

La actitud de Alonso, al igual que puede ser dura en determinados momentos, también es sacrificada en todo momento, tal y como demostró antes de la presentación del nuevo AMR23.

Según ha desvelado el ingeniero jefe de Aston Martin, Tom McCullough, Alonso pasó cuatro horas en el simulador antes del acto, una clara demostración de cuál es la actitud: "Ése es el empuje que estamos recibiendo de su parte. Está muy motivado y nos presiona mucho porque quiere conseguir lo máximo, igual que nosotros".

Para el director de la escudería, Krack, ese es también el enfoque correcto: "Estamos muy contentos con que su actitud sea tan exigente. Eso nos empuja hacia delante y estamos dispuestos a dar siempre un paso más. Él sabe que es la única forma de dar pasos adelante en la parrilla".

Para McCullough, contratar a un bicampeón del mundo de F1 como Alonso es una especie de deseo hecho realidad. Porque después de verlo muchos años desde fuera, siempre había querido trabajar con Alonso, aunque sabe que tratar con alguien como él a veces también puede ser un reto.

Fernando Alonso es como un ingeniero más en Aston Martin F1

El ingeniero jefe de la estructura de Silverstone también destacó una de las principales cualidades de Alonso que no tienen la gran mayoría de pilotos: "Ha sido simplemente muy rápido a lo largo de toda su carrera, independientemente del tipo de coche que tuviera".

"Cuando corres contra él, aunque sepas y veas que no tiene coche tan bueno, siempre es un incordio, porque siempre va al límite semana tras semana, en clasificación y en carrera".

"Le escuchas por la radio y siempre está al tanto de la estrategia de los coches que tiene tanto delante como detrás, de lo que hacen con sus neumáticos y de dónde se encuentra él en relación con ellos. Ver cómo hace eso desde fuera es increíble", concluyó Tom McCullough.

El nuevo casco de Fernando Alonso con Aston Martin para la F1 2023:

Casco de Fernando Alonso, Aston Martin Racing 1 / 4 Foto de: Aston Martin Racing Casco de Fernando Alonso, Aston Martin Racing 2 / 4 Foto de: Aston Martin Racing Casco de Fernando Alonso, Aston Martin Racing 3 / 4 Foto de: Aston Martin Racing Casco de Fernando Alonso, Aston Martin Racing 4 / 4 Foto de: Aston Martin Racing

