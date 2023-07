Fernando Alonso ve el vaso de Aston Martin medio lleno en F1

Después de seis podios en las primeras ocho carreras de la F1 2023, Alonso y Aston Martin llevan dos grandes premios superados por otros rivales, sin posibilidad de acabar en las posiciones más altas ni en el Red Bull Ring de Austria ni en Silverstone.

Mirando los números del curso, el asturiano aún lleva siete podios en diez carreras, aunque en las cuatro últimas ha sido 7º, 2º, 5º y 7º, lo que ha llevado a un estado de cierto pesimismo en una afición que este año había recuperado una máxima ilusión. Sin embargo, Fernando Alonso prefiere mantenerse positivo y cree que en este punto del año se trata de minimizar pérdidas en circuitos donde el coche no rinda al máximo.

"En general, creo que hemos salvado un fin de semana muy difícil", resumió sobre el GP de Gran Bretaña. "Espero que en Hungría volvamos a ser competitivos".

El bicampeón admitió la falta de ritmo de Aston Martin en el circuito británico, pero cree que el equipo trabajó bien para que la pérdida no fuera enorme: "Sí. No fuimos lo suficientemente rápidos en ninguna sesión del fin de semana, así que no fue diferente en la carrera. Sufrimos un poco con el ritmo, pero sí, maximizamos la estrategia y gracias a todas esas decisiones creo que conseguimos el séptimo puesto, que quizás estaba un poco por encima del ritmo que teníamos".

Pero cuando Motorsport.com le preguntó si le preocupaba la batalla de desarrollo de la F1 2023 en la que McLaren ha sorprendido y Mercedes ha avanzado, declaró: "La verdad es que no. Para ser sincero, no me estreso por el desarrollo. El coche es mejor de lo esperado este año. Estamos luchando por cosas que probablemente nunca habríamos soñado a principios de temporada. Así que ahora si podemos mantenernos entre los 10 primeros y luchar con los de arriba es genial".

Alonso pide cautela a la hora de hacer grandes análisis y ver todo de manera más amplia: "Creo que también tenemos que centrarnos en el panorama a largo plazo. No podemos estresarnos cada fin de semana con si somos séptimos o cuartos o si estamos en el podio. Tenemos que ser muy pragmáticos y estar muy tranquilos con nuestro rendimiento".

En una interesante lectura de la situación, Alonso prefirió ver el vaso medio lleno: "Sí, quiero decir que si alguien es más rápido que nosotros, no podemos hacer nada. Sólo tenemos que entender, tenemos que aprender de las cosas que hacemos y no conformarmos pese a que el año pasado este equipo eran últimos aquí y ahora seamos séptimos".

"Hace dos carreras en Canadá estábamos luchando por la victoria, así que no es que las primeras carreras estuviéramos en el podio y luego diéramos un paso atrás. Hace solo tres semanas estábamos luchando en Canadá por la victoria, así que estoy relajado".

Ahondando más en qué falló en Silverstone, detalló: "Probablemente sea un poco de todo. Nos superaron un poco en cuanto a las mejoras que otros introdujeron, y además se trata de un tipo muy específico de pista, que no tiene el mejor diseño para nuestro coche. Tenemos que ver también los neumáticos, obviamente, porque es la primera carrera que tenemos esta nueva construcción. Así que hay cosas que tal vez tenemos que analizar más en detalle".

Alonso vio cómo le pasaba en los primeros compases y con DRS Lewis Hamilton y luego, tras el reinicio después del coche de seguridad, Sergio Pérez: "Han sido más rápidos todo el fin de semana, así que sí, cuando Lewis estaba detrás sabía que no merecía la pena perder demasiado tiempo defendiéndome, tenía más ritmo. Vamos a ver en Hungría si podemos volver a nuestro ritmo normal".

Por último, y tras el primer podio en 2023 de Lando Norris y el cuarto puesto de Oscar Piastri, Alonso confía en que su equipo tenga suficiente ventaja como para no tener a los de Woking como rivales en el mundial de constructores: "Son muy rápidos, pero están muchos puntos por detrás, así que deberíamos tener ritmo suficiente para mantener la distancia con ellos, tampoco es que vayan a estar siempre en el podio".

"Ya sabes, nos repartimos todos los puntos entre todos nosotros, por lo que es difícil tener siempre una gran diferencia sobre cualquiera, así que con McLaren en constructores tenemos suficiente ventaja. Pero obviamente tenemos que estar atentos. Y con Mercedes y Ferrari las cosas van a estar apretadas hasta el final. Pero éste y el de Austria han sido de los peores fines de semana para nosotros hasta ahora, y lo hemos salvado bastante bien", remató.