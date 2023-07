Alonso: "Buenas noticias, el coche fue más normal, más competitivo"

Aston Martin llegaba al GP de Bélgica con las dudas que habían dejado las últimas carreras, donde se habían visto superados por sus rivales en el grupo perseguidor tras Red Bull. El circuito de Spa-Francorchamps a priori no era el mejor escenario, pero Alonso pudo disfrutar de un gran ritmo para lograr un quinto puesto que, tras el accidente del sábado y el rendimiento en las semanas anteriores, supo muy bien.

"Me sentí sin duda más competitivo que en los últimos grandes premios", dijo Fernando Alonso ante los medios. "No ha sido un fin de semana fácil para encontrar el ritmo, con la clasificación en mojado una pista que cambiaba todo el tiempo. Así que no tenía mucha experiencia en seco. Y sí, tuve suerte en la salida. Antes de Eau Rouge gané algunas posiciones, y estaba un poco preocupado por si volvíamos a caer, ya sabes, y por si el ritmo no era lo suficientemente bueno para mantener esa posición. Pero ha ido bien, hoy el coche ha ido rápido".

"Mantuvimos un Mercedes detrás, un McLaren detrás. Así que estábamos en la batalla. Y eso son buenas noticias antes del parón veraniego". A esta pausa de verano, de tres semanas sin carrera, Alonso llega manteniendo, aunque por un solo punto sobre Lewis Hamilton, la tercera plaza del campeonato de pilotos.

Después de que las actualizaciones introducidas en el GP de Canadá parecieran dejar a Aston Martin detrás de Ferrari, Mercedes y McLaren, el equipo británico ha tenido que hacer más cambios para recuperar sensaciones, y Alonso celebra que lo estén consiguiendo: "Creo que el coche ha ido rápido, los chicos han vuelto a hacer un trabajo increíble con la estrategia, también en las paradas en boxes".

"El sábado también ganamos algunas posiciones, aunque luego no termináramos la carrera. Y sí, creo que esta vez el coche parecía más normal. Tuvimos algunas dudas después de Hungría y Silverstone, así que el equipo hizo algunos cambios de configuración en el coche. Y creo que funcionaron. El coche se sentía más normal, más competitivo. Así que sí. Contento y un buen impulso para el verano".

(Mira las mejores fotos de Alonso en Bélgica antes de seguir leyendo)

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 1 / 58 Foto de: Erik Junius Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, junto a Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 2 / 58 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team 3 / 58 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team 4 / 58 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 5 / 58 Foto de: Michael Potts / LAT Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, en boxes durante la FP1 6 / 58 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 7 / 58 Foto de: Michael Potts / LAT Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 8 / 58 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team 9 / 58 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 10 / 58 Foto de: Erik Junius Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 11 / 58 Foto de: Erik Junius Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 12 / 58 Foto de: Erik Junius Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 13 / 58 Foto de: Erik Junius Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 14 / 58 Foto de: Erik Junius Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 15 / 58 Foto de: Erik Junius Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 16 / 58 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 17 / 58 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, sale del garaje 18 / 58 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, sale del garaje 19 / 58 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 20 / 58 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 21 / 58 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin 22 / 58 Foto de: Alessio Morgese Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 23 / 58 Foto de: Alessio Morgese Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 24 / 58 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 25 / 58 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 26 / 58 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 27 / 58 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 28 / 58 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 29 / 58 Foto de: Michael Potts / LAT Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team 30 / 58 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 31 / 58 Foto de: Michael Potts / LAT Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 32 / 58 Foto de: Michael Potts / LAT Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, en Parc Ferme 33 / 58 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23 34 / 58 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, George Russell, Mercedes F1 W14 35 / 58 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 36 / 58 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 37 / 58 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lando Norris, McLaren MCL60 38 / 58 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 39 / 58 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, el resto de los participantes en la vuelta de formación. 40 / 58 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team 41 / 58 Foto de: Erik Junius Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 42 / 58 Foto de: Alessio Morgese Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team durante el desfile de pilotos 43 / 58 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images George Russell, Mercedes-AMG, habla con Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team y Lando Norris, McLaren 44 / 58 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, durante el desfile de pilotos 45 / 58 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team 46 / 58 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 47 / 58 Foto de: Erik Junius Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 48 / 58 Foto de: Erik Junius Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 49 / 58 Foto de: Erik Junius Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Logan Sargeant, Williams FW45. 50 / 58 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Logan Sargeant, Williams FW45. 51 / 58 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Logan Sargeant, Williams FW45 52 / 58 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 53 / 58 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 54 / 58 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 55 / 58 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 56 / 58 Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 57 / 58 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Globos en el garaje para Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, en su cumpleaños 58 / 58 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Alonso explicó por qué, pese a que había salido con neumáticos medios y muchos de sus rivales iban con blandos, hizo su parada antes de lo esperado, para evitar un undercut de Yuki Tsunoda: "Sí, teníamos algo de ritmo todavía en los neumáticos, pero creo que Tsunoda paró y estaba justo detrás de nosotros, y no queríamos perder más posiciones. Así que tuvimos que hacerlo".

Ahora, Alonso y Aston Martin tendrán que esperar hasta finales de agosto para confirmar que se está recuperando el camino. El equipo se marcha de vacaciones con solo cinco puntos de ventaja en la lucha por la tercera plaza del mundial de constructores.