Alonso señala por qué la carrera de F1 en Las Vegas puede ser aburrida

Hay mucho debate sobre el GP de Las Vegas, y no son pocas las voces que han cuestionado el espectáculo fuera de la pista, que va más allá del deporte en sí. Max Verstappen ha sido muy crítico, mientras que Fernando Alonso ha defendido la decisión de correr allí. Sin embargo, el asturiano lanzó un mensaje poco esperanzador respecto al espectáculo que se espera en la carrera del domingo.





Después de clasificarse noveno y subir una plaza con la sanción a Sainz, el bicampeón lamentó la falta de velocidad en recta, que admitió no era una sorpresa después de lo que hemos visto esta temporada. Y cuando le preguntaron si iba a ser vulnerable en la carrera, respondió con un escueto: "Sí, al 100%". Le insistieron en si no había nada que pudiera hacer y contestó: "Sí, no hay nada que pueda hacer".

Más allá de esa preocupación sobre el rendimiento del Aston Martin frente al de sus rivales, Alonso defendió el show montado alrededor del evento, pero cree que el circuito de Las Vegas Strip puede dejar una carrera aburrida con una dificultad concreta para los pilotos.

"Creo que está bien. Estoy contento de correr en una ciudad como ésta. Una locura de ciudad, con una instalación de locura", valoró. "Todas las instalaciones parecen geniales para ser el primer año. Creo que el segundo año mejorarán algunas cosas".

Respecto al trazado, comentó: "La pista tal vez es un poco... sí, no es súper emocionante con estas largas rectas y esas cosas, y el asfalto tal vez tiene un agarre super bajo. No sé por qué no copian el asfalto de lugares donde sabemos que funciona, como en Arabia Saudí o algunos otros circuitos".

"Porque eso quizá podría cambiar la diversión que tenemos al volante y quizá los adelantamientos en carrera y cosas así. No vamos a ser capaces de salirnos fuera de la trazada [para adelantar] y ese tipo de cosas, por lo que es triste. Pero el resto creo que es bastante impresionante, lo que hicieron, y es la forma en que el deporte está creciendo y tenemos que abrazarlo".

Desde la primera sesión (cancelada) del viernes, los pilotos han señalado el asfalto del circuito de Las Vegas, cuya sensación definieron como pilotar sobre mojado con neumáticos slicks. Fuera de la trazada, que ya ha cogido goma con el paso de los monoplazas, se pierde agarre, lo que Alonso considera clave a la hora de las luchas que se esperan en carrera.

Aun así, la pista cuenta con la recta más larga del circuito, dos kilómetros a lo largo del famoso Strip de Las Vegas, y del viernes al sábado la FIA amplió la zona DRS de ese punto del circuito en 50 metros para impulsar los adelantamientos.

Se esperaba que el trazado de 6,2 kilómetros, que cuenta con zonas DRS en sus dos grandes rectas, proporcionara mucha acción, pero después de la jornada inicial el jueves (en hora local, el viernes en hora europea), Dirección de Carrera decidió ampliar la zona de DRS en el icónico Las Vegas Boulevard (o Strip), ya que las configuraciones de baja carga aerodinámica que están utilizando los equipos han dado como resultado un efecto rebufo reducido. El punto de activación del DRS ahora se encuentra 870 metros antes de la cerrada curva 14 a izquierdas, en lugar de 820 metros antes.

Explicando difícil que parecía adelantar a otros coches en el circuito de bajo agarre, Lewis Hamilton, dijo: "El rebufo no es enorme, un poco como en Monza. Cuando estás detrás de alguien, como llevas alas pequeñas, no hay mucho drag".