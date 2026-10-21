Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Alonso tendrá su esperada biografía en 2027 con historias inéditas sobre su carrera

El bicampeón del mundo de F1 ha colaborado con el periodista Andrew Benson, de la BBC, en un libro que llegará el 2 de marzo de 2027 y promete revelar historias inéditas de su carrera.

Pol Hermoso

Publicado: 21 oct 2026, 15:06

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Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

De Fernando Alonso se han contado prácticamente todas las historias posibles. Sus dos títulos mundiales, sus grandes rivalidades, los campeonatos que se escaparon y las decisiones que cambiaron el rumbo de su carrera. Sin embargo, después de más de dos décadas en la Fórmula 1, todavía queda una parte de su historia por descubrir. Y ahora será el propio piloto asturiano quien ayude a contarla.

Fernando Alonso tendrá su propia biografía en 2027, bajo el título Alonso, en una obra escrita por Andrew Benson, uno de los periodistas más reconocidos del paddock y actual responsable de la cobertura de Fórmula 1 de la BBC. El libro, que se publicará el próximo 2 de marzo, contará con 368 páginas y llegará de la mano de la editorial británica Simon & Schuster.

La noticia ha sido adelantada por The Bookseller, que también ha revelado que los derechos de publicación fueron adquiridos tras una subasta en la que participaron seis editoriales. Una muestra del interés que sigue despertando la figura de Alonso, incluso cuando su carrera deportiva todavía no ha llegado a su final.

Pero hay un detalle especialmente interesante: el propio Alonso ha participado en la elaboración del libro. Aunque no se trata de una autobiografía, Benson ha contado con acceso directo al bicampeón del mundo y a personas de su entorno, además de realizar entrevistas exclusivas con otros campeones, directores de equipo, ingenieros y personas que han acompañado al español durante su trayectoria.

El objetivo no es simplemente recordar sus 32 victorias en la F1 o sus grandes éxitos deportivos, sino intentar explicar qué hay detrás de uno de los pilotos más competitivos, admirados y, al mismo tiempo, controvertidos de las últimas décadas.

Desde sus batallas contra Michael Schumacher hasta su explosiva relación con Lewis Hamilton en McLaren, pasando por los títulos perdidos con Ferrari, sus victorias en las 24 Horas de Le Mans, su aventura en Indianápolis o su sorprendente regreso a la Fórmula 1 pasados los 40 años. Una trayectoria que, desde luego, ofrece material de sobra para más de un libro.

Alonso promete revelar una cara desconocida de su carrera en F1

Andrew Benson, que lleva más de 30 años cubriendo el automovilismo, reconoce que conocer verdaderamente al español ha sido uno de los grandes retos de su trayectoria profesional.

"Fernando Alonso es el piloto más fascinante, intrigante y enigmático de la F1. He dedicado gran parte de mi carrera a intentar comprenderlo y acabé dándome cuenta de que su imagen pública refleja solo una pequeña parte de un personaje con muchas facetas", explicó el periodista británico.

El autor asegura que la obra ha sido investigada exhaustivamente y que incluirá hechos hasta ahora desconocidos sobre la historia de Alonso, con la colaboración del propio piloto para arrojar luz sobre algunos de los momentos más importantes de su carrera.

"Este libro intenta revelar toda la amplitud y profundidad de Alonso, tanto como piloto de F1 como persona. He tenido la suerte de que Alonso se haya puesto a disposición para ayudar a esclarecer su carrera y algunos momentos clave", añadió Benson.

Y quizás ahí esté el principal atractivo de esta publicación. Porque más allá de los resultados, las victorias o los desencuentros que marcaron su trayectoria, siguen existiendo preguntas sobre lo ocurrido entre bastidores: decisiones deportivas, relaciones personales y oportunidades que pudieron cambiar por completo su historia.

Habrá que esperar hasta marzo de 2027 para descubrir cuánto está dispuesto a contar Alonso y qué nuevas perspectivas ofrece Benson. Lo que está claro es que, a sus 45 años y todavía en activo, el asturiano tendrá una biografía que promete explicar no solo cómo llegó a convertirse en una leyenda de la Fórmula 1, sino también al hombre que hay detrás del casco.

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