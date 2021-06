'Alonso, ¿sin nada que perder?', por Manu Franco

“Pero, ¿cómo?, ese coche dices, que no es de los mejores, jaja, claro que no, ese coche no va a ningún lado este año, lo que pasa es que el asturiano está muy zumbado”. Desperté a mi mujer, cansada de trabajar toda la semana, justo para cuando Max Verstappen daba una patada al neumático destrozado de su Red Bull. “Ahora viene lo bueno amor”, le dije.

Ella, como tantos y tantas y tantes (jiji) lo que quería es ver la remontada instantánea del genio astur. Y es que, aunque tenemos a Carlos Sainz en Ferrari, haciendo podios y con una trayectoria ascendente que ilusiona, son muchos los que siguen viendo la F1 aunque sea de reojo para volver a ver a Alonso, el tipo que se inventó un deporte para este país nuestro que vive de genios y que llamamos España.

Alonso, desencadenado, sin nada que perder, en una carrera a dos vueltas, pasó a tres pilotos en la primera y defendió el fuerte con el séptimo de caballería en la siguiente por mucho que por detrás los indios viniesen sedientos de sangre. Alonso, Fernando, demostrando que sigue siendo uno de los más grandes, con un coche que, ya lo dice mi mujer, poco va a tener que hacer este año a no ser que las tormentas y los caos de este extraño deporte le aúpen a algún lugar soñado.

Alonso lo ha vuelto a hacer, decían los del bar de Twitter, demostrando que saben utilizar las frases hechas. Alonso ha demostrado lo bueno que sigue siendo, bramaban los clásicos. Alonso sabe adelantar, chillaban más allá… ¿en serio? ¿De verdad había alguna duda con Fernando Alonso?

La cosa es que el español pasó del décimo al sexto en apenas dos vueltas al sprint pilotando como él solo sabe, a tope, sin nada que perder… como debería ser siempre.