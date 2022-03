Alonso cree que Alpine puede ser tercero, pero duda de Renault

Cargar el reproductor de audio

Alpine terminó en la quinta posición del campeonato de constructores en la temporada 2021, sin embargo, las sensaciones parecían indicar que AlphaTauri había sido más rápido generalmente durante gran parte del curso, dejando a los franceses en una teórica sexta posición del orden jerárquico de la parrilla.

Con un cambio de reglas tan radical, 2022 era la gran oportunidad para todos aquellos equipos que no habían conseguido ser tan competitivos como deseaban en las últimas temporadas y, al menos hasta el momento, Alpine parece haber cumplido con uno de sus primeros objetivos.

Tanto en Bahrein como en Arabia Saudí, Alonso y Ocon demostraron ser competitivos y ser capaces de llegar a la Q3 sin mucho sufrimiento e incluso liderar la zona media por delante de Mercedes, no obstante, la igualdad tan grande en esa parte de la parrilla, que la amenaza de Alfa Romeo, Haas o AlphaTauri podría provocar cambios constantes según vayan desarrollándose estos equipos.

Hablando sobre ello tras la carrera del Gran Premio de Arabia Saudí, Fernando Alonso se mostró satisfecho con el rendimiento actual del Alpine A522, pero no se atrevió a decir en qué posición están en este momento.

"Estoy contento con el rendimiento. Siendo sincero creo que podría estar en la sexta o séptima plaza del campeonato, pero no estoy ahí, y no es porque no nos lo merezcamos, es porque no hemos maximizado los puntos. Creo que hemos perdido demasiados puntos".

"El Alfa Romeo parece un poco más rápido en algunos lugares, el Haas fue muy rápido en Bahrein. Y Russell iba bien hoy, aunque no sobresaliente. Así que estamos ahí, y ahora depende de nosotros hacer algunos progresos".

"Quizás no seamos los terceros más rápidos, pero parece que podemos ser consistentes, e incluso hoy sin este abandono podríamos haber terminado sexto y séptimo, eso nos habría dejado con un buen número de puntos y, como dije, todavía hay un largo camino por recorrer. Pero sí, hoy me sentí rápido en pista", dijo el piloto español.

Aunque el monoplaza ha dejado buenas sensaciones en estas primeras dos carreras, el nuevo motor Renault, con dos problemas consecutivos y un abandono frustrante, ha generado algunas dudas en la mente del piloto asturiano.

"Sí, creo que [con el motor] ahora estamos en el mismo nivel que los demás. Hemos podido luchar en las rectas, tanto aquí como en Bahrein. Pero desafortunadamente, también tenemos que seguir investigando lo que sucedió con el motor en Bahrein y lo que ha pasado hoy, tenemos que asegurarnos de que tenemos suficientes unidades para todo el año", dijo Alonso.