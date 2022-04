Alonso: "Nos merecemos estar mucho más arriba en la clasificación"

Cargar el reproductor de audio

Fernando Alonso sufrió un doloroso abandono en el pasado Gran Premio de Arabia Saudí, cuando en la vuelta 35 de las 50 previstas en el circuito de Yeda, el motor Renault de su Alpine A522 dijo basta. En ese momento, el piloto asturiano estaba en la 7ª posición, aunque era una sexta virtual debido a que Lewis Hamilton aún debía realizar la parada en boxes.

De esta forma, el español dejó escapar 8 valiosos puntos para el campeonato, y su frustración era visible desde el mismo instante en el que se bajó del monoplaza, golpeando repetidas veces su casco mientras caminaba hacia el garaje.

Sin embargo, la Fórmula 1 regresa a un trazado talismán para el dos veces campeón del mundo, Albert Park, lugar donde logró una victoria en el 2006 y cinco podios, además de que Melbourne fue la ciudad que le vio debutar en el Gran Circo en el 2001 con Minardi.

"Me gusta la pista y, aunque es bastante difícil adelantar, se ha hecho cambios para favorecerlo, así que veremos cómo se desarrolla", reconoció Alonso antes de comenzar el Gran Premio de Australia. "Nos merecemos estar mucho más arriba en la tabla de clasificación después de dos carreras".

"Nuestro coche ha sido bueno, al igual que el rendimiento durante los fines de semana. El último gran premio fue decepcionante, ya que parecíamos estar cómodos en la sexta posición hasta que nos retiramos", dijo el piloto de Alpine, claramente decepcionado con su última carrera en Yeda.

El bicampeón, a pesar de solo haber sumado dos puntos en lo que va de curso gracias a su 9ª plaza en la cita inaugural de Bahrein, es optimista con su coche, y cree que deben centrar sus esfuerzos para conseguir sus objetivos: "Fue frustrante, pero podemos estar satisfechos con nuestro ritmo general hasta ahora. Los domingos son cuando se consiguen los puntos, así que tenemos que asegurarnos de puntuar entonces"

"Todo el equipo está trabajando duro para asegurarse de que seguimos en la cima de nuestro desarrollo, y es que en Arabia Saudí y Bahrein tuvimos unas carreras limpias y emocionantes", expresó el ovetense.

Fernando Alonso tuvo que lidiar con la sed de lucha de su compañero de escudería en Yeda, ya que Esteban Ocon no facilitó para nada el adelantamiento del español, algo poco frecuente cuando se tratan de dos miembros del mismo equipo.

Alpine tuvo que frenar al francés después de unas polémicas maniobras en la recta principal, donde cerró al asturiano contra el muro, pero Ocon se queda con otros aspectos antes de aterrizar en Australia: "Sin duda, ha sido un comienzo muy positivo para mí. Cuanto más conduzco el nuevo coche, más lo entiendo, y creo que, como equipo, estamos avanzando en la dirección correcta".

"Estamos demostrando que somos competitivos desde el principio, y eso es una buena señal para todos", explicó el galo. "La última vez que estuvimos en Australia nos fuimos bajo unas circunstancias muy extrañas, y el mundo ha cambiado mucho desde entonces".

Esteban Ocon no participó en la última cita en Albert Park en 2019 porque no tenía un asiento en la Fórmula 1, pero puntuó en su primera carrera en 2017 con Force India al acabar 10º: "Siempre me ha gustado correr allí, y el ambiente es estupendo".

"Creo que, a pesar de la distancia, todos disfrutamos volviendo allí, Melbourne es una ciudad genial, y me alegro de que por fin podamos regresar. Espero que podamos ofrecer un buen espectáculo a los apasionados aficionados australianos", sentenció el de Alpine.

