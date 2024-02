Alonso: "2024 va a ser un buen año, siento buena energía en Aston"

Cada vez queda menos para el inicio de la temporada 2024 de F1, un curso en el que si bien Red Bull y Max Verstappen son los grandes favoritos, muchas miradas estarán puestas en Alonso y Aston Martin tras un brillante 2023.

Este miércoles se ha estrenado en DAZN el documental 'Fernando. Revelado' que se puede ver de manera gratuita solo con registrarse en la plataforma, y ahí el ovetense repasa su carrera en Fórmula 1, por supuesto con mención al pasado año, en el que volvieron los podios y la ilusión.

"Cuando estaba en Alpine no esperaba un año así en Aston Martin, había dudas, no estaba todo claro. Siempre hay dudas en todo cambio deportivo, pero en los test de invierno ya vi que el coche era competitivo, rápido", dice Fernando Alonso mientras mira una imagen de uno de sus podios.

Ante la pregunta de si Aston Martin le permitirá mantener esa felicidad ahora en 2024, contesta: "No sé si en 2024 se va a mantener esa sonrisa, necesitas siempre los resultados. Pero lo que sí tengo claro es que el equipo está motivado, tiene hambre de victoria, el equipo es joven, hay entusiasmo, hay otra actitud para las carreras. Y esa fuerza de Aston Martin seguramente me ayude a mí como piloto y como persona a mantenerme más positivo durante el año, así que ojalá que esa sonrisa se mantenga".

Sin apenas cambios en la F1 2024, Alonso asegura tener viva la esperanza, y de hecho admite que con lo que vivió en 2023 es inevitable sentirse una especie de superhéroe: "Me llega la ilusión, claro que sí, pero depende un poco de los resultados. Y con este tipo de resultados y esta energía y esta euforia te crees con superpoderes, ¿no? Que puedes correr toda la vida y que vas a seguir disfrutando".

Ya con los pies en la tierra, reflexiona: "Pero yo creo que el 2024 va a ser un buen año. No lo sé, nunca se puede prometer resultados, pero sí que siento una energía buena, una energía de seguir mejorando con el equipo, con Aston Martin".

Y además, la F1 goza de buena salud: "Noto también una energía buena para el deporte motor. La Fórmula 1 está subiendo cada año en popularidad, tenemos más y más jóvenes que siguen el deporte, los circuitos se llenan, calendario récord, países nuevos que quieren sumarse a la Fórmula 1. No lo sé, parece que está todo como... como en la cresta de la ola ahora, en estos años".

Una etapa que Alonso no quería vivir como espectador: "Y no quiero verlo desde el sofá. Quiero verlo allí, quiero verlo en la cresta. Y en mi vuelta a la Fórmula 1 me creía en un buen momento a nivel de pilotaje. Me sentía desaprovechado estando en casa y quería estar en la Fórmula 1. El 2023 fue un poco una reivindicación y en 2024 o 2025 sí que me veo con fuerza, con ganas, con energía y con optimismo. Luego los resultados dependen un poco de ti y de tus rivales también".

Esa referencia a 2025 es toda una declaración de intenciones: Alonso acaba contrato a finales de 2024, pero la retirada no se ve a corto plazo...