Albon ve a Williams F1 quedándose atrás en la batalla de desarrollo

Williams cree que ha progresado con respecto al coche de 2023, que le ayudó a terminar en séptima posición del Mundial de Constructores de la Fórmula 1, pero se ha visto sorprendido por el paso adelante que han dado Haas y RB para liderar la zona media baja de la parrilla, por detrás de los cinco primeros equipos.

La situación de la escudería de Grove también se ha visto perjudicada por el hecho de que la primera parte de la campaña se ha visto perturbada por una serie de accidentes graves, que les han impedido centrarse en desarrollar las mejoras.

Otro aspecto crítico de su temporada 2024 es que el equipo ha hecho de su FW46 un coche mucho más polivalente y consistente en todos los circuitos. Si bien esto ha ayudado a abordar las debilidades que tenía, también significa que ya no es capaz de conseguir las grandes actuaciones que logró en 2023 en ciertos lugares, que jugaron a favor de los puntos fuertes del monoplaza.

Tras acabar por detrás de un Haas, un RB y un Alpine en la parrilla de salida de Miami, Alex Albon admitió que las cosas no eran ideales para Williams en estos momentos. "Curva a curva, [el coche] es mejor mayormente, pero definitivamente hay zonas en las que la parte trasera es un poco más inestable que el año pasado. Esa es la filosofía que hemos seguido".

"Pero, sinceramente, creo que es más el hecho de que RB y Haas han dado un paso bastante grande. Nosotros hemos dado un paso, pero es relativo. Mi fin de semana en China me pareció muy fuerte, y fui 13º. Así que ahí es donde estamos", explicó.

"Es frustrante, pero no es que no sepamos dónde está el rendimiento. Hay rendimiento sobre la mesa. Y si podemos desbloquearlo, creo que podremos sumar puntos con regularidad. Estamos equilibrando un poco la falta de mejoras, y las actualizaciones han llegado tarde. Realmente este año no hemos añadido una actualización decente en absoluto, hasta ahora. Así que nos estamos quedando atrás".

Antes del fin de semana de Miami, James Vowles, jefe del equipo británico, reveló que las actualizaciones estaban en camino, ahora que el equipo se había puesto al día con los recambios. "No hay otras palabras para decirlo: hay potencial, pero no nos hemos dado cuenta de nada en absoluto", detalló.

"Ya tenemos una nueva suspensión delantera y dentro de dos semanas tendremos un nuevo suelo. Así que no se trata de construir diez, sino tres o cuatro. Cuando pierdes tres unidades, eso significa que tienes que construir tres o cuatro más mientras intentas aumentar tu stock. Y creo que es justo decir que eso nos retrasó un poco", finalizó.