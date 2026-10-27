Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Albon se perderá los libres 1 de F1 en México y Sainz los de Brasil

Luke Browning pilotará el Williams de Albon en México y el de Sainz en Brasil para completar las sesiones obligatorias de rookies y probar el chasis aligerado.

Pol Hermoso

Editado: 27 oct 2026, 14:13

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Alexander Albon, Williams

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Carlos Sainz tendrá que esperar una sesión para empezar a rodar en el Gran Premio de Brasil. Williams ha confirmado que Luke Browning ocupará su FW48 durante los primeros entrenamientos libres de Interlagos, una semana después de ponerse al volante del coche de Alex Albon en México.

Con ese doble relevo, el equipo de Grove dejará resueltas sus obligaciones de dar kilómetros a pilotos novatos esta temporada.

Para Sainz será la segunda vez este año que le toque seguir los primeros compases de un gran premio desde fuera del habitáculo. Ya cedió su monoplaza a Browning en Austria y ahora completará su parte del reparto.

El británico también rodó en Monza con el coche de Albon, después de que un problema eléctrico frustrara su participación prevista en Barcelona. México y Brasil cerrarán, por tanto, las cuatro sesiones de Williams.

¿Por qué tienen que ceder sus coches Sainz y Albon?

La normativa exige utilizar, en dos sesiones de libres 1 con cada coche, a un piloto que no haya disputado más de dos grandes premios de Fórmula 1. Para una pareja de titulares experimentados como la de Williams, la cuenta es sencilla: dos cesiones por cabeza y cuatro oportunidades en total. No tienen que repartirse entre cuatro jóvenes distintos; el equipo ha confiado todas a Browning.

Pero Williams quiere sacar algo más que una casilla marcada en el reglamento. Su reserva probará por primera vez el FW48 desde la introducción del chasis aligerado en Bakú. Será una oportunidad para trasladar a la pista lo que conoce del simulador y regresar a Grove con referencias más precisas sobre el comportamiento del coche.

"Es una gran oportunidad para dar más vueltas, comprender mejor el nuevo paquete y aportar datos y comentarios útiles a Grove", explica Browning, que este año compagina su trabajo como reserva con la Super Fórmula japonesa.

Sven Smeets, director deportivo, destaca precisamente la ventaja de mantener al mismo piloto en las cuatro sesiones: esa continuidad facilita comparar los datos recogidos en pista con el trabajo del simulador.

México vuelve a abrir la puerta a los jóvenes

Browning encontrará compañía entre los pilotos que tendrán una oportunidad en el Autodromo Hermanos Rodriguez. Aston Martin ya ha anunciado a Jak Crawford en el coche de Lance Stroll, mientras que Freddie Slater debutará en un fin de semana de F1 con Audi y repetirá en Brasil.

La elección tiene lógica: México conserva el formato convencional, con otras dos sesiones de entrenamientos para que los titulares recuperen rodaje, y llega cuando escasean las oportunidades para cumplir la norma.

Williams aprovechará esa recta final para cerrar sus deberes y afinar una herramienta que sigue trabajando cuando los coches ya han abandonado el circuito: el simulador.

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