Albon explica por qué su etapa en Red Bull F1 fue un fracaso

Tras su tan esperado debut en la Fórmula 1 con Toro Rosso en 2019, Alex Albon dio el salto a Red Bull a mitad de esa misma temporada. En año y medio en el equipo austriaco no pudo demostrar su valía y, con dos podios, el balance final en cuanto a trofeos conseguidos también es corto.

En el podcast High Performance, el tailandés explicó por qué no salió bien su aventura en Red Bull: "Simplemente no estaba suficientemente preparado. Tenía muy poca experiencia en las carreras y también muy poca experiencia en la vida en general", dijo.

Una vez que Albon llegó a Red Bull, descubrió que aún le quedaba mucho por aprender: "En las categorías inferiores, me sobraba con ser rápido. Entonces no es importante dar indicaciones. No tienes que dar indicaciones ni asumir el liderazgo", reveló el piloto de Williams.

"En la Fórmula 2 y la Fórmula 3 adquieres conocimientos y ciencia sobre, por ejemplo, lo que hace una barra estabilizadora. En la Fórmula 1, el nivel de ingeniería es mucho más alto que en la F2. Además, si tuviera problemas con el monoplaza, ¿qué debería hacer? Hay treinta o cuarenta maneras diferentes de resolver un problema. Y yo la verdad es que no tenía ningún tipo de conocimiento o experiencia para esas cosas, nunca lo había experimentado antes".

Dentro de Red Bull, sustituyó a Pierre Gasly, que fue enviado de vuelta a Toro Rosso debido a sus decepcionantes resultados en el equipo superior. Además, con la llegada de Albon, la estructura austriaca fichó a un nuevo ingeniero con el que, según Albon, la colaboración tampoco fue muy fluida al principio de su relación.

"Soy una persona tranquila y quería conocer a la gente de mi alrededor. Mi ingeniero también era nuevo en el equipo, llegó tres meses antes que yo, así que no tenía los conocimientos al mismo tampoco. Venía de la Fórmula E".

Las cosas tampoco fueron muy bien con el resto de su equipo en las primeras semanas: "Todavía estaba un poco incómodo y no sabía cómo construir la relación con los demás", explicó.

Por otro lado, la presión de los medios de comunicación tampoco ayudó a Albon, que pasó en cuestión de meses de la F2 a Toro Rosso y más tarde a Red Bull: "La tensión en torno al cambio también fue enorme. Cada error, todo lo que haces es criticado. También era un asiento muy caliente, había muchos cambios de piloto en ese momento".

"Yo estaba luchando contra la atención de los medios y no tenía un mánager ni nadie a mi alrededor para ayudarme. A nivel personal, sólo tenía a mi familia y a mi entrenador", concluyó.

Photo by: Red Bull Content Pool Alex Albon, Max Verstappen, Red Bull Racing

