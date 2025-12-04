Adrian Sutil seguirá en prisión preventiva, pero rechaza las acusaciones

Detenido y encarcelado la semana pasada en Alemania, cerca de Stuttgart, Adrian Sutil sigue bajo custodia, en prisión preventiva. Las autoridades no han dado más detalles sobre el caso, que ha sido objeto de varios registros en toda Europa. Sin embargo, el abogado del ex piloto ha dado más información sobre una situación que califica de"injusta", y ha aportado algunas precisiones, en particular sobre el hecho de que "los cargos se refieren a delitos contra la propiedad, en relación con sus actividades comerciales internacionales".

En cuanto al mantenimiento de su detención, se dice que es "principalmente por el hecho de que Adrian Sutil no tiene residencia en Alemania, sino sólo en Mónaco". Así, Adrian Sutil ha negado los cargos en su totalidad: "Desde su punto de vista, no se ha causado ningún perjuicio financiero a terceros hasta la fecha", asegura su abogado, Dirk Schmitz.

"Los cargos se refieren a contratos de arrendamiento financiero, y acuerdos de garantía internacionales y transfronterizos, que deben evaluarse según diferentes normas jurídicas nacionales y, por lo tanto, conducen a evaluaciones diferentes. Los desencadenantes y las circunstancias que los rodean sugieren un intento de dañar deliberada y engañosamente su reputación. En particular, el propio Adrian Sutil se ha convertido en víctima de un delito contra la propiedad de gran envergadura en el ámbito europeo. En breve se facilitará más información", siguió.

Las personas cercanas a Adrian Sutil, que por el momento se presume inocente, afirman que "está cooperando plenamente con las autoridades competentes para contribuir a un rápido y claro esclarecimiento del caso. Está convencido de que, a medida que avancen las investigaciones, se demostrará que los cargos son penalmente infundados y que su nombre, conocido como piloto de Fórmula 1, quedará plenamente rehabilitado", prosigue Dirk Schmitz.

Adrian Sutil Foto de: Alessio Morgese

"Para él, no cabe duda de que el esclarecimiento debe basarse únicamente en hechos y pruebas. A pesar de las experiencias traumáticas por las que está pasando actualmente, quiere dar las gracias a la fiscalía y a la oficina regional de policía criminal por su conducta correcta y objetiva hasta la fecha".

Adrien Sutil, de 42 años, participó en 128 grandes premios de Fórmula 1 con Spyker, Force India y Sauber entre 2007 y 2014. Su mejor resultado fue un cuarto puesto en el Gran Premio de Italia de 2009.

