¿Es acertado el salto de fe de Charles Leclerc con Ferrari? Lo debatimos

El miércoles por la mañana, Ferrari anunció que había llegado a un acuerdo para una ampliación de contrato "multianual" con su piloto de largo recorrido Charles Leclerc, prolongando su etapa en la Scuderia durante lo que se cree que serán al menos tres temporadas más en la Fórmula 1 más allá de 2026.

Con el contrato anterior de Leclerc vigente hasta finales de 2027, ¿ha asumido el monegasco un riesgo o su demostración de lealtad hacia Maranello es algo digno de aplauso? Nuestros redactores ofrecen su opinión.

Photo by: Alessio Morgese / NurPhoto via Getty Images

¿Realmente tenía muchas alternativas?

Simplemente, Leclerc no tiene demasiadas opciones, por lo que la decisión de seguir en Ferrari parece completamente lógica. Está en el que probablemente sea el segundo o tercer coche más rápido de la parrilla, y resulta difícil imaginar una vía realista hacia Mercedes o McLaren a corto plazo. Además, Ferrari sigue siendo el equipo de sus sueños. Si la Scuderia hubiera errado milagrosamente con el reglamento de 2026 de la misma manera que Aston Martin y Honda, habría mucho más que reflexionar. Ahora mismo, Ferrari sigue siendo una apuesta razonable. Algún día, la larga sequía sin títulos tendrá que terminar. Solo necesita esperar.

¿Durante cuánto tiempo? Esa es la pregunta que nadie puede responder. Pero merece la pena observar cuánta paciencia —o lealtad, si se prefiere— tuvo Lando Norris con McLaren. Se unió al equipo en lo que probablemente fue el peor periodo de su historia y presenció en primera persona su transformación hasta convertirse en la referencia de la parrilla. También tuvo otras oportunidades. No es ningún secreto que Norris coqueteó con Red Bull en más de una ocasión. Pero cambiar de equipo siempre implica riesgos, especialmente cuando la mitad del garaje ya está ocupada por Max Verstappen.

Si Mercedes hubiera llamado a su puerta, probablemente Leclerc habría olvidado el sueño de infancia de ganar un título con Ferrari para centrarse en lograr al menos una parte de ese objetivo. Cualquier otro movimiento habría sido parecido a cambiar de cola en la caja del supermercado porque la de al lado parece avanzar más rápido. La mayoría de las veces acabas viendo cómo la fila que abandonaste llega antes a la cajera.

- Oleg Karpov

Charles Leclerc made his F1 testing debut with Ferrari in 2016. Photo by: Alessio Morgese

Puede que no cumpla su sueño con Ferrari, pero verla ganar sin él sería una pesadilla

Desde que Leclerc llegó a Ferrari en 2019, tres equipos han construido coches campeones del mundo: Mercedes, Red Bull y McLaren. Así que, se mire como se mire, depositar su confianza en Ferrari durante otros tres o cuatro años implica claramente un riesgo. Es totalmente posible que Leclerc termine siendo otra auténtica leyenda de Ferrari —y posiblemente su piloto más longevo— sin lograr el éxito definitivo que corone su trayectoria.

Sin embargo, bajo la dirección de Fred Vasseur, Ferrari ha mostrado señales de vida, innovación y también de asumir riesgos. Y viendo cómo ha comenzado el ciclo reglamentario de 2026, no resulta descabellado pensar que la Scuderia pueda luchar por el título en algún momento de los próximos años, aunque personalmente considero que McLaren y Red Bull tienen un mejor historial a la hora de desarrollar sus coches y llegar a la cabeza de la parrilla a mitad de ciclo. La única mejora claramente evidente habría sido Mercedes, una opción que ya parecía descartada desde el principio, mientras que todavía no está claro si habrá movimientos de pilotos en McLaren o Red Bull más allá de 2027, aunque podrían producirse.

Por eso es toda una declaración de intenciones por parte de Leclerc, que todavía tenía contrato hasta finales de 2027, apostar todas sus fichas antes de que realmente le tocara comprometerse.

¿Implica riesgos jurar fidelidad a Ferrari tan pronto y por tanto tiempo? Por la propia naturaleza del deporte, sí. Que se lo pregunten a Fernando Alonso sobre estar en el equipo equivocado en el momento equivocado. Pero aunque no ganar con Ferrari supondría una carrera incompleta, existe un escenario aún peor. Que Ferrari conquiste el título mientras Leclerc lo contempla vistiendo otros colores. Ese sería un error que jamás se perdonaría.

- Filip Cleeren

Charles Leclerc already fulfilled a childhood dream by winning his home race in Monaco. Photo by: Erik Junius

El amor y la lealtad de Leclerc hacia Ferrari son admirables

Hay algo entrañable, casi romántico, en una relación duradera entre un equipo y un piloto. Especialmente en el caso de Leclerc, a quien el comentarista de Sky Italia Carlo Vanzini bautizó desde muy joven como Il Predestinato —"el predestinado" o, de forma más libre, "el elegido".

Leclerc siempre ha sido Ferrari. Recordaba que, con apenas tres años, viendo el Gran Premio de Mónaco desde el apartamento de un amigo en la curva de Sainte-Dévote, buscaba los coches rojos. Conocer a Michael Schumacher siendo niño no hizo más que alimentar esa pasión. Y Jules Bianchi, protegido de Ferrari fallecido prematuramente, fue para él una especie de padrino.

Leclerc lleva ya más de diez años vinculado a Ferrari, después de incorporarse a la academia de pilotos del equipo antes de la temporada 2016. Su historia conjunta ha estado llena de éxitos —títulos consecutivos en GP3 y Fórmula 2, 27 poles y ocho victorias en Grandes Premios de Fórmula 1—, pero también de decepciones y frustraciones. Está, por supuesto, la pérdida de Jules Bianchi, pero también numerosas oportunidades desaprovechadas debido a problemas mecánicos, errores estratégicos y fallos propios.

Lo más importante es que Ferrari nunca parece terminar de consolidarse como un auténtico aspirante al título. Siempre está cerca, logrando alguna victoria ocasional, pero nunca termina de dar el paso definitivo. Y cuando vives tu sueño —en este caso, competir para la Scuderia—, poco a poco deja de parecer un sueño.

Por eso se podría entender perfectamente que Leclerc, dada su enorme calidad y su completo repertorio como piloto, reflexionara seriamente sobre su futuro en Maranello. Cualquiera apostaría a que, en ocasiones, se pregunta cómo sería su vida en otro lugar. Es algo humano.

Pero simplemente no va a actuar en consecuencia. La lealtad de Leclerc pertenece a Ferrari, como demuestra este nuevo acuerdo que lo mantendrá en el equipo, presumiblemente, al menos hasta 2028.

En algún momento, Ferrari terminará haciendo las cosas bien y Leclerc dispondrá por fin de un coche capaz de luchar por el campeonato. Pero, ocurra o no, está escribiendo un capítulo extraordinario en la historia de la Fórmula 1 como el hombre que perseveró durante tanto tiempo junto a su equipo de toda la vida. Nunca ha habido nada exactamente igual. Y quizá nunca vuelva a haberlo.

- Ben Vinel

Esperar a Ferrari tiene sentido: los gigantes siempre vuelven

Desde fuera es fácil pensar que Charles Leclerc ha asumido un enorme riesgo renovando a largo plazo con Ferrari. Y en parte es cierto. La F1 no espera a nadie y la historia está llena de grandes pilotos que estuvieron en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero cuanto más se analiza la situación, más parece que el verdadero riesgo no era quedarse en Maranello, sino irse.

Ferrari lleva demasiados años viviendo de su pasado. Vive de Schumacher, de los títulos, de la grandeza de una marca que sigue siendo la referencia histórica de la Fórmula 1. El último campeonato de pilotos llegó en 2007 con Kimi Raikkonen y desde entonces las decepciones han sido muchas más que las alegrías. Sin embargo, también conviene no engañarse. Incluso en sus peores momentos, Ferrari rara vez desaparece.

Mientras McLaren pasó años perdida en la zona media y Mercedes sufrió para adaptarse al actual reglamento, Ferrari siempre acababa regresando a la pelea. Con mejores o peores coches, con temporadas más brillantes o más discretas, la Scuderia ha seguido siendo una presencia habitual en los podios y en la lucha por las posiciones de cabeza. Es un gigante que nunca termina de caer del todo.

Además, ¿cuáles eran realmente las alternativas? Mercedes parece tener el futuro resuelto. Aston Martin prometía ser el gran proyecto del mañana, pero hoy es el último equipo de la parrilla. Red Bull sigue siendo una incógnita más allá de Max Verstappen. Y Ferrari, mientras tanto, continúa siendo Ferrari.

Leclerc tampoco es un piloto cualquiera para la Scuderia. Es un proyecto construido desde la cantera. Ferrari le abrió las puertas de la Fórmula 1 y él ha crecido con la idea de convertirse algún día en campeón vestido de rojo. Hay vínculos que van mucho más allá de los resultados.

Quizá tarde un año. Quizá cinco. Pero cuesta creer que un equipo con los recursos, la historia y la capacidad de Ferrari no vuelva a acertar tarde o temprano. Y cuando eso ocurra, Leclerc necesitará estar allí.

Porque al final hay algo que vale más que cambiar de equipo buscando una solución rápida. Hay títulos que pesan más que otros. Y seguramente para Charles Leclerc un campeonato del mundo con Ferrari valga más que varias victorias con cualquier otra escudería.

– Pol Hermoso