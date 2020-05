La acción que dinamitó la relación Hamilton-Rosberg

La naturaleza explosiva de su rivalidad causó grandes tensiones dentro de Mercedes cuando luchaban por victorias y títulos, algo que hicieron durante la mayoría de fines de semana durante tres temporadas.

En más de una ocasión se trasladó a la pista, en concreto en tres accidente: Bélgica 2014, España 2016 y Austria 2016. Pero hubo batallas constantes que se convirtieron en un desafío de manejar para el equipo.

Los duelos entre Hamilton y Rosberg comenzaron cuando arrancó la era híbrida V6 en 2014. En su épica batalla en Bahrein, ambos usaron mapas de motor en contra de los deseos del equipo para intentar obtener rendimiento extra. El inglés repitió el mismo truco en España para arrebatar la victoria a su compañero, añadiendo leña al fuego que comenzaba a arder entre la pareja.

Pero las cosas realmente explotaron dos semanas después en Mónaco, cuando un incidente en la clasificación fue la primera demostración pública de lo agria que se había vuelto la relación.

Después de su victoria en 2013, Rosberg tenía como objetivo unirse a pilotos como Ayrton Senna, Alain Prost, Graham Hill, Michael Schumacher y Niki Lauda en conseguir victorias consecutivas en Mónaco. También necesitaba romper racha de cuatro victorias consecutivas de Hamilton después que situaron al británico al frente del campeonato de pilotos por tres puntos.

La pareja estuvo igualada en los libres y en las dos primeras rondas de la clasificación. Rosberg superó a Hamilton por una décima en la Q1 y el orden se invirtió en la Q2.

Rosberg marcó la pole provisional en su primera tanda en la Q3, con una vuelta de 1:15.989 que superó a Hamilton por solo cinco centésimas. Pero con un nuevo juego de neumáticos súper blandos y la pista mejorando vuelta tras vuelta, los minutos finales seguramente proporcionarían suficiente ganancia de tiempo para mejorar.

Y así fue. Rosberg perdió una décima en el primer sector, mientras que Hamilton venía dos por debajo, lo que le ponía en camino de la pole.

Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W05

Al salir de la curva del Casino hacia Mirabeau, Rosberg trató de evitar un bache en el asfalto. Cuando trataba de frenar para tomar la curva, comenzó a mover su volante. Primero a la derecha, luego corrigiendo a la izquierda, luego a la derecha y a la izquierda nuevamente. Bloqueó su rueda delantera derecha y no pudo entrar, optando por irse recto hacia la escapatoria. En total, hizo nueve intentos de cambiar la dirección, inútilmente.

Mostraron banderas amarillas y obligaron a todos los coches a reducir la velocidad, incluido Hamilton.

"Amarilla, amarilla, curva 5, amarilla amarilla, curva 5", informó el ingeniero de Hamilton, Pete Bonnington.

"Ahhh, muy bueno por su parte", respondió Hamilton. "Muy bien."

Rosberg retiró su coche de la vía de acceso antes de volver al parque cerrado para celebrar la pole.

"Traté de empujar un poco más y pasé el límite", explicó Rosberg. "Por supuesto que siento lo que le pasó a Lewis. No sabía exactamente dónde estaba hasta que me estaba marchando y le vi venir. No es genial, pero así son las cosas”.

Hamilton se negó a responder preguntas sobre si la acción de Rosberg había sido deliberada y solo dijo: "Debería haber sabido que eso iba a suceder".

Nico Rosberg, Mercedes F1 W05 Hybrid, por delante de Lewis Hamilton, Mercedes F1 W05

El piloto de Williams, Felipe Massa, dijo que la trazada de Rosberg había sido "extraña", mientras que los comisarios decidieron investigarlo y se tomaron tres horas para revisar las imágenes.

"Cuando [Rosberg] comienza a mover el volante, empieza a perturbar el coche, algo que no harías normalmente", dijo en Sky Sports el ex piloto de F1, Johnny Herbert, después del incidente. “Tal vez se bloqueó al frenar, no lo sé, pero se vio muy extraño. Es muy fácil seguir recto".

El campeón del mundo de 1996, Damon Hill, apuntó: "Si fue deliberado, fue muy bueno".

Tres horas después de iniciar la investigación, los comisarios absolvieron a Rosberg de cualquier castigo y dijeron que "no pudieron encontrar evidencias de ninguna infracción relacionada con el incidente en la curva 5" después de mirar el vídeo y la telemetría.

El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, salió en defensa de Rosberg, aunque entendió las sospechas de Hamilton.

"Si quieres ganar un mundial, debes sospechar", dijo Wolff a Motorsport.com. "No será la última vez que habrá intensidad entre los pilotos. Si tienes una oportunidad en el mundial, eso está claro.

“Todo se discute y fue una lucha apretada y muy dura entre los dos. Analizamos los datos, y no hay nada más que decir ".

El día de la carrera, Rosberg consiguió su segunda victoria consecutiva en Mónaco, mientras que Hamilton tuvo que defenderse en la parte final de la carrera de Daniel Ricciardo para ser segundo.

Podio: ganador Nico Rosberg, Mercedes F1, 2º Lewis Hamilton, Mercedes F1 W05

Pero el tema de conversación seguía siendo la relación entre Hamilton y Rosberg. En las ceremonias posteriores a la carrera, no hubo apretón de manos ni felicitaciones entre ambos. Se acabó la cordialidad.

Cuando se le preguntó si los problemas con Rosberg podrían resolverse, Hamilton contestó: "No tengo respuesta".

Rosberg fue más inteligente al tratar de arreglar las cosas, diciendo que las parejas "siempre se sientan, discuten y siguen adelante, y eso es lo que haremos".

El presidente de Mercedes, Niki Lauda, ​​también opinó sobre el asunto.

"Lo que no me gustó, tengo que decirlo y se lo diré [a Hamilton] el lunes, es que cuando estás allí [en el podio] y no saludas a tu compañero de equipo, que Nico siempre ha hecho, eso no es bueno”, dijo Lauda después de la carrera.

"No es por ser educado, sino por Mercedes. Esto es algo de lo que empieza a preocuparme, pero es fácil de solucionar".

Cinco días después, Hamilton pareció hacer las paces con Rosberg, publicando una foto en redes sociales de ellos montando en bici juntos cuando eran compañeros de equipo en karting.

"Hemos sido amigos desde hace mucho tiempo y como amigos tenemos altibajos", escribió Hamilton. "Hablamos y fue genial, seguimos siendo amigos".

Pero ni Lauda ni Hamilton tenían razón. No fue fácil de arreglar. Hamilton y Rosberg no seguirían siendo amigos. En cambio, su lucha derivó en algunos de los momentos más explosivos en la historia reciente de la F1. La rivalidad solo se calmó una vez que Rosberg se retiró después de ganar el título en 2016.

Fuera un error real o una estratagema de Rosberg, su acción Mirabeau provocó una grieta en su relación que nunca sería reparada. Solo él sabe con certeza cuál era la verdad.