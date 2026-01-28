Por qué el accidente de Hadjar no obliga a que se repita la historia de Gasly y Red Bull

Hace siete años, Red Bull ascendió a Pierre Gasly, en lo que era su segundo año en la categoría, como nuevo compañero de equipo de Max Verstappen tras la convincente temporada de debut del francés, renunciando a una opción más experimentada como Carlos Sainz, pero entonces Gasly sufrió dos accidentes en Barcelona durante las pruebas de pretemporada y fue relegado a Toro Rosso sin tan siquiera esperar al final de ese mismo curso.

Siete años después, Red Bull ha ascendido a Isack Hadjar como nuevo compañero de equipo de Verstappen en una situación idéntica tras su convincente temporada de debut, renunciando a una opción más experimentada como Yuki Tsunoda, pero Hadjar sufrió un accidente en Barcelona durante las pruebas de pretemporada de esta semana en Barcelona.

Seamos realistas, la salida de pista de Hadjar el martes no era precisamente lo que Red Bull necesitaba con un coche nuevo y las nuevas normas técnicas de la F1 para 2026. El RB22 acabó contra el muro en la última curva, afortunadamente al final del día, por lo que no se perdió mucho tiempo de pista, pero puede afectar al programa de Red Bull para el resto de la semana.

En 2019, Gasly sufrió no uno, sino dos accidentes en el circuito catalán. El primero ocurrió el segundo día de pruebas, al igual que el de Hadjar, cuando el joven perdió la parte trasera en la curva 12 a la derecha.

"Básicamente, estás llevando el coche al límite y jugando con los límites", explicó Gasly en ese momento. "Aceleré y perdí la parte trasera, y básicamente eso fue todo. Me pilló un poco por sorpresa y, una vez que ocurre, no hay mucho que puedas hacer".

Nueve días después, en la segunda prueba de Barcelona, Gasly perdió el control en la rapidísima curva 9.

"Estoy bien, un poco sacudido, pero cometí un error en la curva 9 y ya vieron lo que pasó. Fue un accidente bastante grave, uno de los más graves que he tenido. Ha sido una noche larga para los mecánicos, lo siento", dijo.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto: Red Bull Content Pool

Ese segundo choque tuvo un impacto especial para Red Bull, ya que el equipo tuvo que volver a utilizar un deflector lateral de especificaciones antiguas y, en consecuencia, el kilometraje de Verstappen se vio limitado en la última jornada.

Es probable que estos accidentes contribuyeran a que Gasly tuviera una temporada horrible en Red Bull, bueno los 12 grandes premios que disputó. El piloto de 23 años no logró igualar a Verstappen, con 63 puntos frente a 181, ni siquiera subir al podio, por lo que fue relegado a Toro Rosso, lo que, dada su remontada desde entonces, puede haber sido una bendición disfrazada de castigo.

¿Seguirá Hadjar el mismo camino? La maldición del segundo asiento de Red Bull está ya bien documentada: Alex Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson y Tsunoda tuvieron dificultades en comparación con Verstappen. Pero existe la esperanza de que la revisión técnica de 2026 acabe de alguna manera con la maldición, a medida que evolucionen las características de los coches.

Gasly claramente no pudo hacer frente al comportamiento del RB15. Su estilo de conducción era demasiado agresivo para el coche, siguió experimentando sin encontrar la configuración adecuada, y así fue como terminó siendo doblado por Verstappen en el Gran Premio de Austria, mientras que su ritmo en la clasificación empeoró progresivamente en comparación con el holandés.

Pero Gasly también percibió una falta de apoyo por parte de su equipo -"nadie me defendió realmente"- y se sintió obstaculizado por su ingeniero de carrera, Mike Lugg, que venía de la Fórmula E sin experiencia previa en la Fórmula 1.

El fichaje de Lugg se planeó como un reencuentro con su compatriota Daniel Ricciardo, ya que ambos ganaron juntos el título británico de la F3 con Carlin en 2009, pero el sorprendente fichaje de Ricciardo por Renault hizo que Gasly heredara a su ingeniero.

Pierre Gasly, Red Bull Racing Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Al final, Lugg solo duró un año y medio en el puesto de ingeniero de carrera en Red Bull, y el exingeniero de Ricciardo, Simon Rennie, volvió a ocupar el puesto a mediados de la temporada 2020. Lugg dejó el equipo seis meses después y regresó a la Fórmula E.

Estas son solo algunas de las muchas razones por las que el destino de Gasly no tiene por qué ser el mismo que el de Hadjar. Puede que sean pilotos de la misma edad y nacionalidad en la misma situación y en el mismo equipo, pero hay muchas otras circunstancias que son diferentes.

En 2019, las normas técnicas eran estables, salvo algunos ajustes en los alerones delantero y trasero para facilitar los adelantamientos. El accidente de Hadjar se produjo en una pista mojada con un coche nuevo, a pesar de que lo había conducido durante todo el lunes.

Su ingeniero de carrera es Richard Wood, que fue ingeniero de rendimiento entre 2021 y 2024 y actuó como ingeniero de carrera de Pérez en ocasiones antes de pasar a desempeñar ese papel a tiempo completo con Lawson y Tsunoda.

La dirección de Red Bull también ha cambiado. Se han ido Christian Horner y Helmut Marko; Laurent Mekies puede que no tenga mucha experiencia en el puesto de director del equipo, que ocupó durante 18 meses en Racing Bulls antes de sustituir a Horner en Red Bull el pasado mes de julio, pero lleva mucho tiempo en el mundo del automovilismo y ya se ha ganado elogios por su comportamiento.

El sucesor de Mekies en Racing Bulls, Alan Permane, lo describió como "excepcionalmente bueno con la gente" y "a la altura de los mejores" directores de equipo con los que ha trabajado; el francés también causó una gran impresión en Red Bull con su enfoque meticuloso y su extrema sinceridad, ya que se negó rotundamente a atribuirse el mérito del cambio de rumbo del equipo en 2025.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto: Red Bull Content Pool

Después del accidente de Hadjar, Mekies se apresuró a restarle importancia: "Mira, las condiciones eran muy difíciles esta tarde, así que ha sido una pena que acabara así, pero forma parte del juego".

Por supuesto, siempre iba a defender a su piloto, incluso Horner lo hizo hace siete años.

Aun así, no hay razón para que Hadjar no pueda triunfar en Red Bull, y por "triunfar" nos referimos a estar lo suficientemente cerca de Verstappen, no necesariamente a igualarlo. Pero tendrá que evitar volver a chocar durante las pruebas de pretemporada, para que no empiecen a surgir dudas...