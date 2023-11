A qué hora y cómo ver hoy el torneo de golf de Netflix con pilotos de F1

La primera Copa Netflix de la historia se celebrará este mes, cuando algunos de los actuales pilotos de Fórmula 1 año compitan junto a algunos jugadores de golf del PGA Tour. Los equipos se prepararán para disputar una acalorada competición en Estados Unidos justo antes del Gran Premio de Las Vegas de esta semana.

Cuatro pilotos que aparecen en Drive to Survive de Netflix competirán junto a los golfistas que salen en Full Swing en un torneo de golf único en el que sólo puede ganar un equipo.

¿Cuándo es la Copa Netflix de golf con pilotos de F1?

La Copa Netflix se retransmitirá en directo este martes 14 de noviembre de 2023 a medianoche, es decir a las 00:00h del miércoles (horario peninsular español). También estará disponible bajo demanda tras el evento.

El evento tendrá lugar a las 15:00 hora del Pacífico en EE.UU. (a medianoche en España) y los equipos saldrán al green para jugar un partido de ocho hoyos.

¿Cómo puedo ver la Netflix Cup de golf con pilotos de F1?

La Copa Netflix se retransmitirá en vivo y en directo a través de Netflix y estará disponible en el servicio de streaming tras el evento. Los precios de Netflix son a partir de 5,49 euros al mes y todos los abonados podrán ver el evento en directo sin realizar ninguna compra adicional.

La Copa Netflix de gol estará disponible para ver online, así como en smart TV, y teléfonos móviles smarthphone y en tablets a través de la aplicación de Netflix.

¿Qué pilotos de Fórmula 1 competirán en la Copa Netflix de golf?

Hay cuatro pilotos de Fórmula 1 que compiten en la Copa Netflix:

Cada piloto será emparejado con un golfista de la PGA para competir en el torneo.

¿Qué golfistas competirán en la Netflix Cup con pilotos de F1?

Los cuatro golfistas profesionales que participarán en la Copa Netflix junto a los pilotos de F1 son:

Rickie Fowler

Max Homa

Collin Morikawa

Justin Thomas

Los cuatro golfistas tienen un pedigrí importante, con 33 victorias en el PGA Tour y 3 victorias en el Campeonato de la PGA entre ellos.

¿Cuáles son los equipos de la Copa Netflix?

Netflix anunció oficialmente los emparejamientos de la Copa Netflix para el torneo de golf. Los cuatro equipos se dividirán en dos grupos y se enfrentarán en la competición 'cara a cara'.

Lando Norris formará pareja con el golfista Rickie Fowler y competirán contra Carlos Sainz y su compañero Justin Thomas. Alex Albon se unirá a Max Homa y se enfrentarán a Pierre Gasly y su compañero del golf Collin Morikawa.

Norris ya había dejado caer quién sería su compañero durante la rueda de prensa del Gran Premio de Brasil: "Yo no sé si me permiten decirlo o no. Pero claro, Rickie Fowler, es un buen tipo. He visto a todos los chicos y Rickie está un poco más en forma últimamente, comparado con donde estaba a principios de año y el último par de años".

"Estoy emocionado. Va a ser el primer evento en directo para Netflix, lo cual es algo genial de lo que formar parte. Es un bonito recorrido y todo. Y sí, no sé cómo va a ser todo el evento, pero estoy seguro va a ser bueno, divertido".

¿Cómo es el compañero de Carlos Sainz en el torneo de golf?

Justin Thomas es un golfista estadounidense de 30 años que en 2018 llegó a ser número 1 del mundo.

Cuando sus rivales le definieron y dieron consejos a Sainz en un vídeo que publicó Netflix, dijeron de él, bromeando: "JT es un tipo fogoso. Voy a encontrar una manera de cabrearlo, así que tendrás que controlar sus pequeños berrinches".

"Tal vez golpee un par de pelotas de golf extra desde la hierba, le gusta tomar el camino largo".

¿Dónde se celebrará la Copa Netflix con pilotos de F1?

La Netflix Cup 2023 tendrá lugar en el Wynn Golf Club de Las Vegas, Estados Unidos. El torneo tendrá lugar unos días antes del Gran Premio de Las Vegas.

Emily Prazer, directora comercial del Gran Premio de Las Vegas, declaró: "El éxito continuado de Drive to Survive ha desempeñado un papel importante en el crecimiento de la Fórmula 1 en EE.UU., lo que en última instancia ha llevado a la incorporación de una tercera carrera estadounidense. Es muy apropiado que demos el pistoletazo de salida a nuestro fin de semana inaugural de carreras con un evento divertido que puedan ver en streaming los aficionados a la F1 y al PGA Tour de todo el mundo."

Pierre Gasly, equipo Alpine F1

¿Cuáles son las reglas de la Copa Netflix con pilotos de F1?

Las reglas completas de la Copa Netflix aún no se han anunciado, pero cada uno de los cuatro equipos jugará ocho hoyos y se puntuará en formato match play, lo que significa que el equipo con la puntuación más baja gana ese hoyo y se anota un punto, ganando el equipo con más puntos al final de la ronda. Netflix aún no ha confirmado si cada jugador hará sus propios golpes o si jugarán en un partido foursomes.

Una competición foursomes es aquella en la que las parejas alternarán golpes con la misma bola, en lugar de un formato fourball en el que cada jugador utilizará su propia bola.

Cómo ver el tráiler de la Copa Netflix con pilotos de F1

El tráiler de la Copa Netflix puede verse aquí.