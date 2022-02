Así te contamos la jornada final de test de F1 de Barcelona 2022

07:29 Alex Kalinauckas: "Parece que no eran los C3 desgastados los que le daban problemas a Hamilton en la curva 4 - está bloqueando repetidamente su rueda delantera izquierda incluso con C2 nuevos. No parece que le cueste velocidad en la curva, pero no le ayudará al final de un stint con mucho combustible".