F1 EN DIRECTO: la carrera sprint y clasificacion del GP China 2026
Sigue en vivo todo lo que sucede en la primera carrera sprint de la temporada 2026 de F1 en el Gran Premio de China que se disputa en el circuito de Shanghai.
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
Estamos a 10 minutos del inicio de la carrera sprint.
En 20 minutos arrancamos la carrera sprint en China, la primera del año .
Ferrari retira el alerón "Macarena" del SF-26 en China y explican la razón
Después de llevarla a China y probarla en la primera sesión de entrenamientos libres, el alerón llamado "Macarena" no se utilizará este fin de semana. El equipo aún necesita tiempo para ponerlo a punto. Hamilton, sin embargo, felicita al equipo: "Bien hecho por traerlo antes de tiempo. El coche estaba fantástico de todos modos"
Tenemos temperaturas bastante bajas. 14 grados en la pista y 12 grados en la temperatura ambiente.
Inicia la formación de parrilla en China para la sprint.
En dos minutos iniciaremos la formación de parrilla.
Williams informa que Alex Albon tendrá que arrancar desde el pit lane luego de que han hecho cambios mayores al setup del monoplaza.
Bienvenidos a un en directo más de la temporada 2026 de la Fórmula 1, el día de hoy con la carrera sprint desde China.
Por: Luis Ramírez