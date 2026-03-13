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F1 EN DIRECTO: la carrera sprint y clasificacion del GP China 2026

Clasificación en directo

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Estamos a 10 minutos del inicio de la carrera sprint. 

 

FIA F2

El CEO de Cadillac F1 revela cómo Colton Herta casi firma un contrato con Red Bull

Dan Towriss contó que Colton Herta estuvo cerca de unirse a Red Bull antes de ser persuadido de mantenerse alineado con el proyecto de Fórmula 1 de Cadillac.

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En 20 minutos arrancamos la carrera sprint en China, la primera del año . 

Formula 1

Ferrari retira el alerón "Macarena" del SF-26 en China y explican la razón

Después de llevarla a China y probarla en la primera sesión de entrenamientos libres, el alerón llamado "Macarena" no se utilizará este fin de semana. El equipo aún necesita tiempo para ponerlo a punto. Hamilton, sin embargo, felicita al equipo: "Bien hecho por traerlo antes de tiempo. El coche estaba fantástico de todos modos"

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Tenemos temperaturas bastante bajas. 14 grados en la pista y 12 grados en la temperatura ambiente. 

Inicia la formación de parrilla en China para la sprint. 

En dos minutos iniciaremos la formación de parrilla. 

Formula 1

Por qué se acabó el tiempo para que la F1 salve sus carreras de Bahréin y Arabia Saudita

Se espera que se anuncie en las próximas 48 horas la probable cancelación de los grandes premios de Bahréin y Arabia Saudita de Fórmula 1.

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Williams informa que Alex Albon tendrá que arrancar desde el pit lane luego de que han hecho cambios mayores al setup del monoplaza. 

Bienvenidos a un en directo más de la temporada 2026 de la Fórmula 1, el día de hoy con la carrera sprint desde China. 

Por: Luis Ramírez

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