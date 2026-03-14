F1 Academy - ¡Natalia Granada, podio en su debut en monoplazas!

Vini, vidi... y casi vici. El debut de Natalia Granada (La Garriga, Barcelona, 2008) en monoplazas ya le ha dejado su primer podio, la segunda posición en la carrera sprint de la F1 Academy en el Circuito Internacional de Shanghai, en paralelo al GP de China de Fórmula 1.

Después de clasificarse séptima el viernes, la carrera sprint de la F1 Academy, a 13 vueltas, era con parrilla invertida en las ocho primeras plazas, lo que dejaba a la española segunda en parrilla para su primera cita en monoplazas. Después de que su llegada al campeonato se anunciara solo dos días antes, el jueves (aunque obviamente estaba decidido mucho antes), la catalana de Prema, que compite con los colores de uno de los patrocinadores de la categoría, la empresa de cosméticos Sephora, resistió durante toda la carrera para terminar segunda.

"¡Vamos, chica! Gracias por mi primer podio en la categoría", le decía su ingeniero por radio tras cruzar la meta.

Ganó, desde la pole invertida, Nina Gademan, con los colores de Alpine y con el equipo MP, en su segundo triunfo en la F1 Academy (donde ya compitió en 2025), que le deja primera y al frente de la clasificación después de una carrera sprint donde solo puntúan las ocho primeras.

Nina Gademan salió bien, y Natalia Granada aguantó segunda. Dos de las favoritas al título arrancaban Alisha Palmowski octava tras hacer la pole, y Alba Larsen séptima después de ser segunda. Fue una salida tranquila y Larsen y Palmowski ganaron la posición ante una Lisa Billard que había salido tercera y se quedó clavada, cayendo al octavo lugar.

Natalia Granada logró mantenerse a menos de un segundo de Gademan, y dejaba a Rafaela Ferreira a más de un segundo. La carrera se mantuvo bastante estable en las primeras vueltas, aunque al final de la 3, Palmowski se lanzó a por Larsen, sin conseguirlo.

La lucha entre Payton Westcott y Rafael Ferreira por la tercera plaza ayudaba a Granada a mantenerse delante y centrada en la persecución a Gademan. En la vuelta 7, hubo un golpe de efecto cuando una de las favoritas al título, Alba Larsen, trató de pasar a Emma Felbermayr y se tocaron, dañando el alerón delantero de la danesa de MP con los colores de Ferrari.

Aunque Larsen trató de seguir, pronto se le desprendió el alerón delantero, lo que hizo que Dirección de carrera sacara el Safety Car para retirarlo.

La carrera se reanudó en la vuelta 9, con Larsen aún en pista pero ya fuera de los puntos, novena. Pronto se vio que era inviable seguir así, y Larsen se salió de pista, cayendo al 14º puesto antes de que la llamaran a boxes.

Granada empezó a presionar a Gademan, y detrás Westcott hacía lo propio con Ferreira, mientras Felbermayr se aprovechaba de ello y pasaba a Westcott. Tratando de recuperar la posición, la representante de Mercedes se salió de pista y también perdió posición con Palmowski, antes de tener que defenderse de Ella Lloyd y de Billard.

La batalla más intensa fue por cerrar los puntos, donde Billard, octava y sin gomas, era atacada por las dos pilotos de Hitech, Rachel Robertson y Ava Dobson. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando Felbermayr arrebató el podio en la última vuelta atacando y sorprendiendo a Ferreira para reobarle la tercera plaza.

La segunda carrera, el domingo a las 03:40h (hora española).