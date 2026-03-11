F1 Academy 2026: pilotos, equipos, horarios, reglas y más

Arranca la cuarta temporada de la F1 Academy, el campeonato 100% femenino que compite en algunos fines de semana siempre en paralelo a la Fórmula 1. Aquí podrás conocer a las mujeres que forman los equipos, qué escuderías de F1 las apoyan y los horarios del estreno del campeonato, en el GP de China.

La F1 Academy 2026 vuelve a tener seis equipos de las categorías de apoyo de la F1, es decir, la F2 y la F3 y cada equipo en la F1 Academy tiene tres coches y tres pilotos. La parrilla de 18 pilotos de la F1 Academy lleva los colores de algunos equipos de la F1 (de hecho de todos, menos Cadillac), mientras que las demás llevan el apoyo y por tanto la decoración de patrocinadores del campeonato. Y luego, cada fin de semana de carreras habrá una WildCard, una invitada, y en la primera ronda de China vuelve a ser Wei Shi, otra vez con Hitech, como en 2025, después de que ese equipo se uniera a la parrilla en 2025 y alineara una invitada en todas las carreras (por tanto tiene dos pilotos fijas y una que va variando).

Las tres últimas campeonas han ganado con Prema, pero la participación de la escudería aún está pendiente, dados sus problemas en otras categorías (en IndyCar no competirán hasta al menos la quinta carrera, y en F3 en Australia el domingo tras el accidente del sábado no salieron a pista).

F1 Academy 2026: pilotos, equipos y escuderías de Fórmula 1 detrás

Prema Racing

#8 Mathilda Paatz - Con apoyo de Aston Martin

#9 Payton Westcott - Con apoyo de Mercedes

Rodin Motorsport

#5 Emma Felbermayr - Con apoyo de Audi

#20 Ella Lloyd - Con apoyo de McLaren

#28 Ella Stevens - Con apoyo de McLaren Oxagon

Campos Racing

#4 Megan Bruce - Con apoyo de Tag Heuer

#18 Rafaela Ferreira - Con apoyo de Racing Bulls

#21 Alisha Palmowski - Con apoyo de Red Bull Racing

MP Motorsport

#3 Nina Gademan - Con apoyo de Alpine

#12 Alba Larsen - Con apoyo de Ferrari

#32 Esmee Kosterman - Con apoyo de Lego

ART Grand Prix

#14 Lisa Billard - Con apoyo de Gatorade

#91 Kaylee Countryman - Con apoyo de Haas F1

#95 Jade Jacquet - Con apoyo de Williams

Hitech

#24 Wei Shi - WildCard en China - Con apoyo de Juss Sports

#55 Ava Dobson - Con apoyo de American Express

#56 Rachel Robertson - Con apoyo de Puma

Por tanto... ¿qué pilotos representan a los equipos de F1 en la F1 Academy 2026?

Alisha Palmowski, Campos Racing, Rafaela Ferreira, Campos Racing Foto de: Meg Oliphant / Getty Images

Horarios de la F1 Academy 2026 en China (horario peninsular Español)

Horarios de la F1 Academy 2025 de Shanghai (China) para España

Entrenamientos libres 1 de la F1 Academy en Shanghai: viernes a las 02:10h

Clasificación de la F1 Academy en Shanghai: viernes a las 07:05h

Carrera 1 de la F1 Academy en Shangai (13 vueltas): sábado a las 06:45h

Carrera 2 de la F1 Academy en Shangai (13 vueltas): domingo a las 03:40h

Recuerda que en la F1 Academy, la clasificación define la parrilla de la Carrera 2 y en la Carrera se invierten las ocho primeras posiciones respecto a lo logrado en la clasificación.

La F1 Academy 2026 se podrá ver en España mediante DAZN F1, que retransmitirá la clasificación el viernes a las 07:05h de España y las dos carreras, sábado a las 06:45h y domingo a las 03:40h.

Horarios de la F1 Academy de Shanghai 2026 para Latinoamérica

Sesión y día Hora Entrenamientos Libres 1 de F1 Academy Jueves 19:10h México 20:10h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú 21:10h Venezuela y Bolivia 22:10h Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay Clasificación de la F1 Academy Viernes 00:05h México 01:05h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú 02:05h Venezuela y Bolivia 03:05h Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay Carrera 1 de F1 Academy Viernes en México, sábado en el resto 23:45h México 00:45h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú 01:45h Venezuela y Bolivia 02:45h Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay Carrera 2 de F1 Academy Sábado 20:40h México 21:40h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú 22:40h Venezuela y Bolivia 23:40h Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay

Sistema de puntos de la F1 Academy en 2026

Esta temporada repite el sistema de puntos del año pasado en la F1 Academy, distinto en la Carrera 1 y en la Carrera 2. Además, se da 2 puntos por la pole position para la Carrera 2, y 1 punto por vuelta rápida en cada carrera si la piloto que lo consigue acaba en zona de puntuar (top 8 en la Carrera 1 o top 10 en la Carrera 2).

Puntos en la Carrera 1 de la F1 Academy

10 puntos a la ganadora

8 puntos a la segunda

6 puntos a la tercera

5 puntos a la cuarta

4 puntos a la quinta

3 puntos a la sexta

2 puntos a la séptima

1 punto a la octava

Puntos en la Carrera 2 de la F1 Academy (sistema como el de la F1)

25 puntos a la ganadora

18 puntos a la segunda

15 puntos a la tercera

12 puntos a la cuarta

10 puntos a la quinta

8 puntos a la sexta

6 puntos a la séptima

3 puntos a la octava

2 puntos a la novena

1 punto a la décima

¿Qué pilotos son nuevas en la F1 Academy 2026?

Sin contar las WildCards (la primera, de hecho, no es 'nueva', se estrenan en la F1 Academy como titulares once pilotos en 2026, tantas como se estrenaron en 2025.

Se estrenan Mathilda Paatz con apoyo de Aston Martin, Payton Westcott con apoyo de Mercedes, Ella Stevens con apoyo de McLaren Oxagon, Megan Bruce con apoyo de Tag Heuer, Esmee Kosterman con apoyo de Lego, Lisa Billard con apoyo de Gatorade, Kaylee Countryman con apoyo de Haas, Jade Jacquet con apoyo de Williams, Ava Dobson con apoyo de American Express y Rachel Robertson con apoyo de Puma.

Como pasó en 2024, cuando la campeona de 2023 Marta Garcia no pudo seguir en la F1 Academy, y en 2025 cuando tampoco estuvo en la parrilla Abbi Pulling, brillante campeona de 2024, tampoco está en 2026 la campeona del año pasado, Doriane Pin. Las tres ganaron el campeonato con Prema.

¿Qué pilotos repiten en la F1 Academy en 2026?

Dada la regla de que ninguna piloto pueda estar en la F1 Academy más de dos años, la parrilla cambia mucho cada año, y en 2026 ya no podían continuar por tercera año consecutivo Chloe Chambers, Aurelia Nobels, Lia Block, Doriane Pin, Tina Hausmann ni Maya Weug.

Las pilotos que repiten en la F1 Academy 2026 respecto a 2025 son Ella Lloyd, Alisha Palmowski, Emma Felbermayr, Nina Gademan, Rafaela Ferreira, Alba Larsen, cuatro en los mismos equipos en los que estaban menos Larsen, que el año pasado corría como piloto de Tommy Hilfiger y ahora como piloto de Ferrari, y Gademan, que estaba en Prema en 2025 y ahora en MP.

Rafaela Ferreira, Campos Racing