La clave de la Extreme E: ellas

El Extreme E, el primer campeonato off road 100% eléctrico, se estrenará este fin de semana en el desierto de Al Ula (Arabia Saudí), una zona por la que el Dakar ya ha pasado en los dos últimos años.

La nueva categoría, en la que participarán 9 equipos de dos pilotos cada uno, no seguirá el estilo campo abierto de los raids, sino que se asemejará más al rallycross, solo que con circuitos notablemente más largos que los del World Rallycross. Además, los resultados se contarán por la posición en pista, no por el tiempo de cada uno.

Pero la clave de todo parece que estará en ellas, las pilotos que compartirán asiento con los Loeb, Sainz, Button y compañía.

Por primera vez en la historia del deporte motor, los equipos, por reglamento, tienen que estar formados por un piloto y una piloto, que competirán la misma cantidad de kilómetros en cada uno de los cinco eventos programados para 2021.

Mirando el plantel de inscritos, cabe pensar que la mayoría (aunque quizás no todos) de los chicos ofrecerá un nivel parejo, en cambio, puede haber más diferencia de prestaciones entre las féminas. Ahí, Cristina Gutiérrez (cuatro veces finisher del Dakar y ganadora de etapa en T3 el pasado enero) puede ser decisiva desde el primer día.

Del mismo modo, Molly o Sara Price, también habituales de diferentes disciplinas todoterreno pueden aportar un extra por encima de sus compañeras de parrilla.

Laia Sanz, 11 veces finalista del Dakar y que formará pareja en el equipo ACCIONA|Sainz con Carlos Sainz, tiene claro que ella no estará en ese grupo de primeras, dado que la competición no es un raid propiamente dicho y no podrá sacar un plus del factor navegación, en el que tiene sobrada experiencia.

"Sí, yo creo que sí, que al final las carreras prácticamente las decidirán más las chicas que los chicos. Porque los chicos son muy competitivos, aunque vienen de cosas diferentes y creo que va a haber mucha más igualdad. En cambio, entre nosotras va a haber más diferencias, creo, porque hay algunas como yo que no tenemos experiencia en esta disciplina, nada", asegura a Motorsport.com desde Arabia Saudí.

"Yo creo que ahí están Cristina, Sara, Molly… todas estas chicas que tienen muchísima experiencia en esto. Yo no me considero en ese grupo de poder marcar diferencias ahora mismo. Aparte, si fuese un rally raid, sí te diría que sí, porque en cuanto a conducción tendría que aprender, pero hay otras cosas como la experiencia y la navegación, que pueden suplirlo. Pero es un formato que no es un raid, habrá un poco de arena, pero saldremos en parrilla de 4 o 5, con contacto, es otro rollo. Para mí es todo nuevo y la experiencia de los raids tampoco creo que pueda ayudar muchísimo".

Por su parte, Gutiérrez, que formará equipo con Loeb en X44, cree que también afectarán otros factores como el hecho de ser un campeonato completamente nuevo o la falta de entrenamientos.

“El campeonato es muy bonito en ese sentido, porque ellos no están acostumbrados a tener compañeras de equipo, nosotras queremos aprender y estamos súper motivadas. Creo que al final la diferencia estará en muchas otras cosas, no solo en nosotras, porque es un campeonato nuevo, hay que trabajar juntos y creo que la comunicación en este aspecto será muy importante a la hora de que el primer piloto transmita lo que hay en la pista al segundo", comenta a Motorsport.com.

"El cambio de piloto también será interesante. Esta primera carrera nos dará muchas conclusiones para las siguientes. Es algo tan nuevo que nadie sabe cómo se va a desarrollar. Yo estoy muy motivada y ojalá podamos hacer un gran papel desde la primera carrera".

Christine Giampaoli será la tercera representante española en la categoría, y se muestra entusiasmada por participar en su primera gran competición junto a la mítica marca Hispano Suiza.

"La igualdad de género aquí es brutal y siempre lo hemos hablado, que al final no hay muchas mujeres en este mundo. Pero creo que poco a poco se está normalizando. Por ejemplo, en EE UU somos 6-7 chicas donde compito y nunca ha habido problemas. Yo me siento una piloto más, no me veo como una chica, y espero que esto ayude para el futuro, para que se vea como algo normal ya", comenta.

Una competición con un lado científico y ecológico

En contra de lo que pueda parecer a priori, la Extreme E nace con un objetivo claro: concienciar sobre el cambio climático y ayudar con iniciativas locales a luchar contra él.

Así, en el carguero St. Helena (remodelado para reducir su contaminación), viajará de evento en evento un grupo de científicos junto a los 9 coches del campeonato. Su tarea será recopilar datos de esas zonas y desarrollar a través del programa Legacy una serie de iniciativas como la limpieza de las playas, la plantación de manglares o la protección de las tortugas en la costa del Mar Rojo.

Tanto Gutiérrez como Sanz coinciden en que este es uno de los atractivos del campeonato y creen que puede ayudar para trasladar a más gente una problemática tan decisiva para la población mundial como esta.

“Este campeonato cuando surgió siempre me motivó especialmente, porque encaja mucho con mis valores y con lo que pienso desde hace mucho tiempo. Para que la gente empiece a entender lo que está pasando con el cambio climático necesita de esa visibilización y el deporte es un medio perfecto para ello. Este campeonato se involucra especialmente con ello al ir a esos sitios donde están sufriendo más y dejando huella climática cero. Pero además lleva sus propios investigadores en el St. Helena y qué mejor manera de promocionarlo que con pilotos de gran nombre como Jenson Button, Nico Rosberg, Carlos Sainz o Sébastien Loeb", apunta Gutiérrez.

"En las charlas con Lewis Hamilton y Loeb que hemos tenido han remarcado especialmente la importancia que tenemos de transmitir e involucrar más a la sociedad. Hamilton está muy involucrado con el medioambiente y las causas bonitas y me encanta formar parte de X44 por este motivo".

Sanz añade: "Al final el motorsport a veces está mal visto y creo que injustamente. Está bien hacer algo diferente, novedoso, que ayude también a concienciar del problema que hay en muchos sitios. Vamos a correr en sitios amenazados, sitios preciosos y es un campeonato muy distinto. Todos los que hacemos off-road amamos la naturaleza y está genial mandar ese mensaje".

