Cristina Gutiérrez, su triunfo en la Extreme E en Chile y el futuro

Cansada tras el largo y reciente viaje de regreso de Chile, pero con la alegría de su triunfo con Sebastien Loeb junto a las minas de Antofagasta, Cristina Gutiérrez visitó la sede de Motorsport.com España, donde repasó su victoria y también el futuro de la categoría.

Muestra su casco, con 'heridas de guerra' de la dura competición por los caminos y senderos de todo el mundo, sonríe y comienza a responder a las preguntas.

"La verdad es que ganar en Chile fue muy bonito para el equipo, era la primera victoria de la temporada y hace mucho más interesante el final del campeonato, a falta de una ronda", comenzó.

"La celebración fue increíble con Sebastien, ya somos como de la misma familia. Todo el equipo estaba súper contento y fue súper bonito al ser en Chile. Porque además Sudamérica para mí tiene unos recuerdos increíbles del Dakar, así que ha sido algo muy bonito de vivir".

El primer puesto del X44 Vida Carbon Racing de Hamilton (que forman Cristina Gutiérrez y Sebastien Loeb), unido al abandono del equipo de Rosberg por un problema del coche Odyssey 21 antes de la final, permitió reducir la diferencia en 22 puntos, con lo que, a falta de una carrera les separan 17 unidades.

"Es cierto que el equipo Rosberg ha ido siempre bien, desde el principio de la Extreme E. El cambio de puntuación no nos ha beneficiado mucho este año, ellos se han mostrado muy fuertes desde el principio, pero en Chile, con el abandono en el último momento, nos dan una opción a intentar pelear por el título hasta el final, así que intentaremos darle un mordisco", comenta Gutiérrez.

Una de las paradojas de esta lucha en el campeonato eléctrico de la Extreme E es que, además del equipo Acciona de Carlos Sainz y Laia Sanz, el único que puede evitar el título del Team Rosberg es el equipo de Hamilton, recordando la feroz batalla que tuvieron como compañeros en Fórmula 1. Algo con lo que, reconoce Cristina Gutiérrez, se bromea a menudo: "Es gracioso, porque lo que pasaba en F1 es como que se ha extrapolado a la Extreme E. Es divertido, porque hay mucha gente que iba con Rosberg que escribe en redes sobre Hamilton y viceversa".

"Y eso a la Extreme E le da más emoción, un picantito especial, y todo queda en una competitividad sana y que no deja de ser algo para llamar la atención de los espectadores".

Respecto a lo involucrado que está Hamilton con su proyecto en el campeonato sostenible, Cristina confirma que está en continuo contacto con su equipo y que es de gran apoyo: "La aportación de Lewis Hamilton es bastante importante. No ha podido estar presente con nosotros porque obviamente está muy liado con la F1, además ahora con tantas carreras es casi imposible que cuadren los calendarios".

"Pero sí que es verdad que siempre nos escribe antes y después de las carreras, está muy pendiente, repostea en redes sociales, compartiendo todo lo que pasa en el equipo, y siempre es de agradecer que alguien como él se acuerde de nosotros".

El futuro del campeonato de Extreme E

La Extreme E, que creó Alejandro Agag, está a punto de concluir su segunda temporada, pero no está logrando el alcance que pretendía para expandir su mensaje positivo al mundo. Cuando se le pregunta a Cristina Gutiérrez si es mejorable el acercamiento al público y, sobre todo, el acceso a las carreras y al contenido del campeonato, admite que hay margen de mejora.

"Es cierto que hay que dar una vuelta al campeonato. La Extreme E es un campeonato que tiene dos motivaciones muy diferentes a otros campeonatos, que es la electromovilidad y el tema de la igualdad entre hombres y mujeres. Eso es algo que le puede hacer ser uno de los mejores campeonatos del mundo a nivel de repercusión, pero sí que es verdad que últimamente vemos como que no hay la repercusión esperado".

"Eso está en la mano de los organizadores, de darle más emoción, de quizás exponerlo más en redes sociales, moverlo más. Hoy en día la juventud estamos consumiendo otro tipo de medios, así que lo importante es darle un empujón desde abajo, y saldría por si sólo que la Fórmula E fuera más fácil de ver".

El futuro de Cristina Gutierrez en la Extreme E... ¿y la llegada de Dani Sordo?

Presente desde el nacimiento del campeonato, Cristina espera una larga estancia en la Extreme E, donde encuentra importantes ventajas.

"Mi futuro en la Extreme E no lo sé todavía. Espero durar muchos años en la categoría, porque es algo que me da visibilidad, me mantiene activa en el coche. E independientemente de los campeonatos que pueda hacer como el Dakar o el campeonato del mundo de Cross-Country me beneficia, así que intentaré agarrarme con uñas y dientes al campeonato, e intentar hacerlo lo mejor que sé".

El pasado mes de agosto, Cristina Gutiérrez pudo competir junto a Dani Sordo en Estados Unidos, y vio en él un aspecto muy importante del que también disfruta con Loeb: "Tuve la suerte de trabajar con Dani Sordo en la última carrera que hice con el T3. Fue una sorpresa, le conocía en redes y demás, pero personalmente nunca había tenido la oportunidad y me demostró que es una persona muy sencilla, muy de 'tú a tú', y que no tiene problemas en enseñarte nada, no se esconde nada".

"A mí me ayudó en todo y eso es en lo que podría compararle con Sebastian Loeb, que son dos personas increíbles a nivel humano, y a nivel de piloto ya imaginarás que también. Lo más importante es ver que, pese a donde están y lo que han conseguido, sigan con los pies en la tierra y que puedan enseñar a una piloto que llega y que tiene ilusión habla mucho de ellos".

¿Veremos a Dani Sordo en la Extreme E en 2023? Cristina Gutiérrez sonríe, pero se limita a comentar: "Sí, le dije a Dani que a ver cuándo se animaba a venir a la Extreme E. Sí que le apetece, así que ojalá le veamos por allí...".

¿Será posible?

El público Latinoamericano no falla tampoco en la Extreme E

Por todos es conocida la pasión con la que se viven los deportes, también el automovilismo, en Latinoamérica. Cristina Gutiérrez disfruta de esa afición, y celebró la primera carrera de Extreme E en el continente americano, en la reciente de Chile: "En Sudamérica en general el mundo del motor lo llevan muy dentro. Ya lo viví en el Dakar cuando se corría en Perú, Argentina, Bolivia... era una locura cuando pasábamos por los pueblos que atravesábamos, era increíble la cantidad de gente que podía haber".

"En Chile, en la Extreme E, han demostrado otra vez toda la afición que hay. Hubo un chico que me dijo que había recorrido 26 horas conduciendo una moto eléctrica, imagínate eso por Chile. Hay mucha afición y eso siempre se valora, y a nosotros como pilotos nos encanta sentir ese apoyo detrás".

La Extreme E acaba a finales de noviembre en Uruguay, donde se espera la entrada de público. La burgalesa no ve el momento de viajar allí: "En Uruguay nos dijeron que van a permitir entrar al público, que en otras carreras entre que corremos en zonas deshabitadas y tampoco dejaban entrar sin entrada, era complicado ver a gente, pero en Uruguay seguro que será muy emocionante ver a toda la gente apoyando".

Pero antes, se jugará el mundial de raids de la FIA en Marruecos del 1 al 6 de octubre y en Marruecos, del 18 al 23 de octubre.

La segunda parte de la entrevista, sobre la igualdad de género en el automovilismo, sobre Fernando Alonso y la Fórmula 1, la publicaremos la semana que viene. ¡Atento a nuestras redes!