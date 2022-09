Cargar el reproductor de audio

Lo que nació como una loca idea por parte de Alejandro Agag y Gil de Ferran para tener a coches eléctricos compitiendo en los lugares más inhóspitos del planeta, ya es una realidad, y en la Extreme E llevan un curso deleitando a los aficionados todoterreno con esta apretada categoría.

Con la intención de demostrar que es posible un automovilismo totalmente limpio con el medioambiente, los equipos participan en las cinco pruebas de la temporada 2022, en donde Chile se ha convertido en el escenario de gran interés debido a que los conjuntos de dos viejos conocidos de la Fórmula 1 peleaban por el título.

Nico Rosberg y Lewis Hamilton apostaron por la nueva categoría, y en la presente campaña cuentan con las duplas formadas por Mikaela Ahlin-Kottulinsky y Johan Kristoffersoon, en el caso del alemán, y por Cristina Gutiérrez y Sébastien Loeb, en el equipo del heptacampeón.

Ambos conjuntos tenían posibilidades de vencer en la general a la llegada al X Prix de Cooper, en Antofagasta, que debutaba en el campeonato y se convertía en la primera cita de la Extreme E en Sudamérica.

El equipo del campeón del mundo de Fórmula 1 de 2016 podría coronarse el domingo en Chile, incluso se hicieron con una plaza en la final después de salir victoriosos en las semifinales, pero no pudieron poner el coche en la línea de salida porque su Odyssey 21 no arrancó. Así pues, su alirón se verá retrasado hasta la próxima cita en Uruguay, a no ser que la pareja del X44 de Lewis Hamilton recorte los 17 puntos de desventaja sobre el Rosberg X Racing.

Cristina Gutiérrez y el mito de los rallies, Sébastien Loeb, se complementaron a la perfección para conseguir la victoria en Antofagasta, ya que ejercieron la presión suficiente como para que el McLaren de Emma Gilmour y Tanner Foust cayera hasta la quinta plaza, permitiendo sacar seis segundo a la dupla del Acciona Sainz, Laia Sanz y Carlos Sainz, llevarse el segundo puesto.

Cerrando el podio estuvo la leyenda del Dakar, Nasser Al Attiyah, quien junto con Jutta Kleinschmidt, la primera mujer en ganar dicho rally en el 2001, lograron superar a Sara Price y Kyle Leduc, que se tuvieron que conformar con el cuarto lugar en Chile.

La próxima y última batalla por el título tendrá lugar el 26 y 27 de noviembre muy cerca, en Uruguay, y allí se verá si los 83 puntos que por el momento posee el equipo de Rosberg es una renta suficiente como para que Gutiérrez y Loeb no recorten las 17 unidades que les sacan.

En cuanto a los españoles, Sanz y Sainz, pelearán por hacerse con un hueco en el podio general, incluso podrían pelear por el subcampeonato si se dan las condicione oportunas para el equipo.

